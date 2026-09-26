На крупнейшем российском угольном месторождении в Якутии прогремел взрыв
- 26.09.2026, 12:58
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Погибли четыре человека.
В Якутии в четверг произошел взрыв на Эльгинском месторождении — крупнейшем в России по запасам угля. Как сообщили в региональной прокуратуре, ЧП возникло «при производстве сварочных работ» на резервной насосной станции. В результате взрыва погибли несколько человек. Ведомство организовало проверку. По данным Baza , число жертв достигло четырех человек, еще двое ранены — у них выявили травмы головы и множественные переломы. Канал утверждает, что во время сварки в резервуаре с водой случилась разгерметизация «с интенсивной ударной волной». В результате шестеро работников упали с большой высоты и получили травмы.
РЕН ТВ пишет, что рабочие использовали сварку рядом с емкостью, в которой был метан, что и привело к взрыву. Погибли четверо мужчин в возрасте 20, 22, 38 и 49 лет. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщили в управлении СК по Якутии. «При производстве сварочных работ на резервной насосной станции произошло воспламенение, в результате которого погибли несколько человек», — говорится в сообщении. Эльгинское месторождение — крупнейшее в РФ по запасам коксующегося угля, которые оцениваются в более чем 2,2 млрд тонн.
В компании «Эльгауголь», разрабатывающей месторождение, сообщили «Интерфаксу», что «происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды резервной насосной станции». Отмечается, что объект, который не относится к основному производственному комплексу, эксплуатирует подрядная организация и он находится в ее зоне ответственности.
Месторождение находится в юго-восточной части Якутии в Нерюнгринском районе, где в начале недели загорелась и остановила работу одноименная ГРЭС.
Возгорание охватило 90 кв. метров, в результате чего оказались повреждены трансформаторная подстанция энергоблока № 1, генератор, техническое оборудование и ряд других объектов, сообщали власти. При пожаре пострадал один сотрудник станции — крупнейшей в регионе. Предварительная причина возгорания, приведшего к массовому отключению отопления в южной части Якутии, — «аварийный режим работы электрооборудования».