«Беларусь Натальи Радиной»: разговор о будущем страны 26.09.2026, 13:45

Александра Герасименя, Наталья Радина и Евгений Афнагель

Фото: Charter97.org

«Два часа пролетели как один миг».

Презентация книги известного историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» прошла в четверг, 24 сентября в польском городе Вроцлав.

Специальными гостями стали главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, чемпионка мира и Европы по плаванью, призерка Олимпийских игр Александра Герасименя и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

На встречу в офис «Суполкі беларусаў Уроцлава» пришли бывшие политзаключенные, известные спортсмены, активисты и блогеры. Презентация книги превратилась в оживленную дискуссию, которая проходила в теплой и дружеской атмосфере.

Александра Герасименя, Наталья Радина и Евгений Афнагель

Одной из тем стало обсуждение истории Беларуси и наиболее ярких событий, произошедших после обретения независимости. Участники встречи задавали много вопросов о том, что сейчас происходит в демократических силах нашей страны и в независимых СМИ. Затрагивались проблемы использования методов ненасильственного сопротивления в современном мире и противодействие официальной пропаганде. Обсуждали будущее Беларуси и тех возможностей, которые сегодня есть у наших соотечественников в эмиграции.

«Два часа пролетели как один миг – настолько необычно было то, о чем говорили на встрече. Наверное, это первое подобное мероприятие в нашем городе, которое было не только увлекательной и интересной дискуссией о том, что волнует нас всех, но и заставило задуматься о том, что может делать каждый, чтобы приблизить перемены», - сказал один из участников встречи, бывший политзаключенный, недавно вышедший на свободу.

«Подобные встречи – живая, эмоциональная дискуссия о том, что происходит внутри страны, в диаспоре, в СМИ – стали редкостью в последнее время, а между тем, именно они помогают найти новые идеи и инструменты для того, чтобы приблизить перемены в Беларуси. Нам, всем белорусам, очень нужен разговор о будущем нашей страны», - прокомментировал встречу бывший участник движения «Зубр», эмигрировавший в Польшу после 2006 года, но принимающий активное участие в жизни диаспоры.

Подробный репортаж о презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» во Вроцлаве выйдет на сайте Charter97.org в ближайшие дни.

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