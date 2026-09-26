ВСУ разнесли российский завод, который производит компоненты для ракет и артиллерии 26.09.2026, 14:18

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Вспыхнул пожар в литейном цеху и повреждено оборудование в пяти производственных зданиях.

Силы обороны Украины ночью 26 сентября поразили завод, снабжающий российскую армию компонентами для ракет и артиллерии. Также были атакованы другие объекты врага.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и отчет Генштаба ВСУ.

«Этой ночью поражен Ильский НПЗ в Краснодарском регионе. Также в Ростовском регионе сработала наша дальнобойная сила: поражен завод, обеспечивающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс «Панцирь-С2», - сообщил Зеленский.

Также было применение дальнобойных санкций и по логистическим объектам, работающим на войну РФ против Украины. Есть результаты в Черном море.

Кроме того, в Северодонецке Луганской области поражен склад боеприпасов россиян.

А в районе Семеновского Донецкой области поражена радиолокационная станция П-18 «Терек».

П-18 «Терек» - мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для выявления и определения координат воздушных целей и выдачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.

Максимальная дальность обнаружения целей может достигать около 250 км, максимальная высота обнаружения - до 35 км. Станция является одним из радиолокационных средств российской системы противовоздушной обороны.

Обновлено

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Азовского оптико-механического завода в Ростовской области.

В результате атаки зафиксирован пожар на территории литейного цеха и повреждение оборудования в пяти производственных зданиях.

Предприятие входит в состав корпорации «Тактические ракетные вооружения» и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

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