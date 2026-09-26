«А может, вы хотите ребенка увезти?» 7 26.09.2026, 14:51

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Иллюстративное фото: @minsknationalairport/Instagram

Белоруска рассказала, как ее «развернули» в аэропорту Минска.

Белоруска с ником liudmilazaicewa рассказала в инстаграме, что перед вылетом из Минска в Египет ее попросили подтвердить родство с 14-летней дочерью. CityDog.io рассказывает, чем закончилась эта история.

Что случилось?

По ее словам, сотрудник аэропорта попросил ее доказать, что 14-летняя девочка – действительно ее дочь. Она показала паспорт, но этого оказалось недостаточно.

«Я говорю: в смысле, вот паспорт. А они говорят: а может, вы хотите ребенка увезти за границу? Надо свидетельство о рождении», – рассказала она. Как оказалось, у женщины был новый биометрический паспорт, в котором нет информации о детях.

Сотрудник объяснил, что без подтверждения родства их не смогут пропустить. В качестве подтверждающего документа подошло бы не только свидетельство о рождении, но и справка о составе семьи или другой официальный документ, в котором указано родство.

На помощь пришли родители женщины: они нашли свидетельство о рождении и сфотографировали его. Фотографию отправили дочери, и после этого сотрудник пропустил автора видео с ребенком.

«Какой я сделала вывод? Всё вожу с собой. Отсканировала все документы, всё теперь у меня и у мужа имеется в наших телефонах. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Всегда всё возите с собой», – рассказала она.

А какие документы нужно иметь с собой, чтобы вылетать из страны со своим ребенком?

На сайте погранкомитета Беларуси сказано, что несовершеннолетние граждане страны могут выезжать за границу по своим паспортам в сопровождении обоих или одного из родителей. При этом пограничнику нужно предъявить один из документов, подтверждающих статус родителя или законного представителя.

В частности, подойдут:

паспорт родителя, в котором есть отметка о ребенке;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство об усыновлении или копия решения суда об усыновлении, если усыновитель не указан в свидетельстве о рождении как родитель;

удостоверение на право представления интересов подопечного;

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;

договор об условиях воспитания и обеспечения ребенка в детском доме семейного типа;

копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства и назначении опекуна или попечителя.

При этом, если ребенок едет с одним из родителей, нотариальное разрешение второго родителя на выезд не требуется.

Беларусы не в первый раз жалуются на биометрические паспорта

С 2021 года в Беларуси начали выдавать документы нового образца: ID-карты и биометрические паспорта. С тех пор беларусы неоднократно возмущались, что им приходится дополнительно подтверждать информацию, которой нет в самом документе.

В отличие от обычного паспорта, в ID-карте нет привычных отметок о прописке, браке и детях. Вся эта информация записана на чипе, и прочитать ее можно только с помощью специального считывателя. А такое оборудование есть не везде.

Поэтому владельцам биометрических документов иногда приходится носить с собой дополнительные бумаги: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, справку о месте жительства или составе семьи.

Например, такие документы могут попросить при оформлении визы или при пересечении границы с несовершеннолетним ребенком.

Что думают беларусы?

В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях: одни поддержали автора роликов, а другие раскритиковали ее.

«Хорошо, что все сложилось и получилось улететь. Но нервы потрепало знатно: и поездка, и залетевший рилс. Жду продолжения приключений в Египте», – написала elena_lovcevich.

«Жесть, родителей напрягать из другого города. Так зачем родителей напрягать, можно ж было заказать такси и съездить домой и взять документы, не напрягая других», – считает tortkatja_minsk.

«Меня в агентстве предупредили. Никто не просил, но мы взяли. Спасибо сотрудникам агентства», – поделилась krisbrown0515.

«Страшно возить оригиналы – а вдруг украдут сумку, а вдруг потеряю. Это столько нервов по восстановлению», – написала dr.zhukol.

«А лучше не делать биометрический паспорт. В обычном паспорте всё записано: и дети, и муж, и прописка», – считает moon_beautystylist.

«Мы так в Москве попали и тоже чудом улетели. Теперь вожу с собой всю стопку, включая справки из загса о разводе и смене фамилии. Еще загвоздка с паспортами биометрии в том, что фото ребенка за 10 лет, ну, мягко говоря, не похоже на оригинал, стоящий перед таможенником. Поэтому еще берем любой документ с более свежим фото детей», – рассказала malinkasmorodkina.

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