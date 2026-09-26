Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином 2 26.09.2026, 15:21

1,012

Появилась видеозапись.

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена стычка между россиянами из-за очереди за бензином в одном из регионов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое мужчин начали спорить из-за очереди за топливом, однако уже через мгновение конфликт перерос в драку.

На обнародованных кадрах видно, как во время ссоры один из россиян вытаскивает другого из автомобиля и начинает его избивать.

Жители РФ все чаще публикуют в соцсетях кадры с километровыми очередями на АЗС, которые порой перерастают в конфликты и драки из-за бензина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com