закрыть
26 сентября 2026, суббота, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином

2
  • 26.09.2026, 15:21
  • 1,012
Россиянин вытащил водителя из машины и начал избивать его в очереди за бензином

Появилась видеозапись.

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена стычка между россиянами из-за очереди за бензином в одном из регионов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое мужчин начали спорить из-за очереди за топливом, однако уже через мгновение конфликт перерос в драку.

На обнародованных кадрах видно, как во время ссоры один из россиян вытаскивает другого из автомобиля и начинает его избивать.

Жители РФ все чаще публикуют в соцсетях кадры с километровыми очередями на АЗС, которые порой перерастают в конфликты и драки из-за бензина.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров