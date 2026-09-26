«Трамп больше доверяет чутью, чем советам разведки» 9 26.09.2026, 15:48

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ФОТО: GETTY IMAGES

Экс-глава разведки США раскрыла главные риски политики Трампа.

Бывший директор Национальной разведки США Авриль Хейнс считает Третью мировую войну вполне возможным сценарием, если ведущие державы не смогут выстроить новые механизмы управления конфликтами. Об этом она заявила в интервью Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хейнс, международная система переживает сразу несколько кризисов. Ослабевают международные институты, растет число вооруженных конфликтов, а противостояние крупных держав становится все опаснее. Отдельную угрозу, по ее мнению, создает распространение оружия массового поражения.

«Это вполне правдоподобный сценарий», — сказала Хейнс, отвечая на вопрос о возможности новой мировой войны.

Говоря о войне в Украине, бывшая глава американской разведки заявила, что Путин использовал ядерные угрозы как инструмент давления на США и союзников. При этом Вашингтон допускал различные варианты ограниченного применения ядерного оружия Россией.

Хейнс также высказалась о президенте США Дональде Трампе и его стиле принятия решений. По ее словам, президент США во многих случаях «гораздо больше доверяет своему чутью, чем советам разведки». Она назвала решение начать войну с Ираном стратегической ошибкой и заявила, что подобный шаг не получил должного анализа на уровне национальной безопасности.

Отдельную опасность Хейнс видит в отношениях Вашингтона и Пекина. Она считает, что при Трампе у лидера КНР Си Цзиньпина может появиться больше возможностей добиться уступок США по Тайваню. Самым тревожным для нее был бы вариант, при котором Вашингтон фактически дистанцируется от Тайваня.

«Американская политика уже вошла в эпоху «постдипломатии», и даже смена президента в будущем не гарантирует возврата к прежней модели внешней политики», — говорит Хейнс.

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