Forbes рассказал, какие работники понадобятся через пять лет 5 26.09.2026, 17:20

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Иллюстрационное фото

Искусственный интеллект повышает планку для человеческого труда.

Искусственный интеллект не столько сокращает число рабочих мест, сколько меняет требования к сотрудникам. Новые профессии будут требовать от людей больше профессиональных знаний, способности оценивать работу алгоритмов и принимать решения, пишет Forbes (перевод — сайт Charter97.org)..

По данным LinkedIn, ИИ уже создал более 1,3 млн новых рабочих мест по всему миру. Главный вопрос теперь не в том, сколько сотрудников сможет заменить технология, а в том, чем люди будут заниматься после автоматизации рутинных задач.

Компании постепенно переходят от модели, где человек выполняет основную работу, к системе, в которой ИИ берет на себя всё больше операций, а сотрудник отвечает за направление и конечный результат.

«Работа, которая остается после того, как ИИ берет на себя исполнение, не становится проще. Она становится сложнее и важнее», — считают эксперты.

Особенно востребованным навыком будет способность замечать ошибки алгоритма, понимать их причины и корректировать результат на основе профессиональной экспертизы. Скорость выполнения задач при этом отходит на второй план.

Через пять лет понадобятся специалисты, которые одновременно глубоко знают свою профессию и умеют управлять ИИ-агентами. Они смогут ставить задачи сразу нескольким системам, оценивать их работу и отвечать за итог.

«Будущее труда — это не меньше людей, выполняющих те же задачи быстрее. Это другие люди, делающие другую работу на уровне, который раньше был недоступен», — пишет Forbes.

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