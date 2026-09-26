Украинский «Нептун» поразил «Азовский оптико-механический завод» в России 26.09.2026, 15:03

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Его продукция используется для нанесения ракетных ударов по Одесской и Николаевской областям.

Силы обороны Украины нанесли удар по «Азовскому оптико-механическому заводу», расположенному в Ростовской области России. Как сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, военные моряки в рамках совместной операции со Службой безопасности Украины с помощью крылатых ракет «Нептун» нанесли удар по «Азовскому оптико-механическому заводу» в Ростовской области.

По предварительной информации, повреждения получили производственные мощности предприятия, в частности объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех изготовления печатных плат.

Говорится, что предприятие является частью российского оборонно-промышленного комплекса и производит оптико-электронные компоненты для военной техники и вооружения. Продукция этого предприятия используется в образцах вооружения, которые российские войска применяют, в частности, для нанесения ракетных ударов по Одесской и Николаевской областям.

«Уничтожение и повреждение «Азовского оптико-механического завода» напрямую влияет на способность российских войск продолжать агрессию против Украины», – отмечают в ВМС.

Как сообщает Генеральный штаб ВС Украины, это предприятие входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

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