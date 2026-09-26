Генсек НАТО: Путин находится в затруднительном положении 26.09.2026, 14:44

Марк Рютте

Марк Рютте призвал страны Альянса усилить поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов реагировать на гибридные атаки РФ против европейских стран после новых предупреждений от датской разведки. Об этом пишет euronews.

В то же время министр обороны США Пит Хэгсет призвал европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

По словам Рютте, НАТО готово реагировать на случаи саботажа и инциденты с дронами по всей Европе и имеет готовые планы по противодействию таким угрозам.

«Россия все активнее действует в киберпространстве и других сферах, но… НАТО к этому готово. У нас есть все эти варианты реагирования… в отношении гибридных угроз, чтобы гарантировать, что мы останемся сильными», – отметил он на мероприятии в Нью-Йорке, посвященном памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в США.

Рютте подчеркнул, что рост числа гибридных инцидентов в странах НАТО свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну в Украине, которая длится уже пятый год.

«Путин находится в затруднительном положении», - отметил Рютте, добавив, что Россия не выиграет войну в Украине и что граждане 32 стран НАТО могут сохранять спокойствие.

Политик призвал членов НАТО оказать «большую поддержку Украине», если они «действительно хотят дать россиянам сигнал по поводу каждого гибридного инцидента, гибридной атаки».

«Все варианты реагирования есть, и мы используем все, что потребуется», – заверил Рютте.

В свою очередь, выступая на встрече министров обороны стран НАТО, Хегсет предложил концепцию «НАТО 3.0», направленную на укрепление военного потенциала и сдерживание угроз в Европе.

«НАТО 3.0 – это признание после окончания холодной войны того, что (НАТО) должно вернуться к статусу настоящего военного альянса жесткой линии, обладающего реальными военными возможностями, способными сдерживать угрозы именно здесь, на континенте, и брать на себя ведущую роль в конвенциональной обороне Европы», – заявил Хегсет.

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