«А разговоров — как будто «Порш» подарили!» 3 26.09.2026, 14:34

2,224

Белорусы поспорили о покупке туалетной бумаги в детсад.

Брестчанка опубликовала в Threads пост с фотографией пакетов с расходниками для детского сада и подписала его: «Везу в бесплатный сад с бесплатным образованием».

В комментариях быстро разгорелся спор. Одни беларусы считают, что несколько рулонов бумаги и упаковки салфеток — небольшая плата за комфорт собственного ребенка. Другие спрашивают, почему родители вообще должны покупать то, что, по их мнению, должно обеспечиваться государством. К дискуссии подключились и бывшие работники детсадов — они рассказали, какие расходники им приходилось покупать самостоятельно.

Бумажные полотенца и салфетки, которые брестчанка отвезла в детский сад

Фото из Threads

В комментариях под постом брестчанки мнения разделились практически сразу. Одни защищают воспитателей и считают претензии к покупке бумаги и других расходников преувеличенными. «Мы в саду платим только за питание», — пишет одна из участниц обсуждения, добавляя, что воспитатели и так работают за небольшие деньги, готовят занятия, поделки и аппликации.

Автор поста с этим не согласилась. Она ответила, что речь не о зарплатах воспитателей, а о том, почему родители должны покупать необходимые для работы учреждения вещи.

Дальше спор перешел к вопросу о том, насколько вообще обязательным является детский сад. Один из комментаторов заявил, что дошкольное образование в Беларуси не является обязательным, и предложил родителям не жаловаться на необходимость покупки мягкой туалетной бумаги для ребенка.

Другие пользователи Threads, напротив, называют такие расходы нормальной помощью собственному детскому саду. Одна из белорусок написала, что ее дети ходили в разные сады и она не считает два пакета принадлежностей и бытовой химии большой платой за то, что сотрудники восемь часов занимаются детьми.

Есть и ироничные комментарии: «Госпади …бумаги туалетной купили, а разговоров — как будто «Порш» саду подарили!» Еще одна женщина предложила тем, кого не устраивают подобные расходы, отдать ребенка в частный сад.

Автор поста отвечала на такие аргументы, что вопрос не в стоимости одного рулона бумаги. Она несколько раз возвращала дискуссию к принципу: если родители уже платят налоги и отдельно оплачивают пребывание ребенка в государственном саду, почему они должны еще покупать расходные материалы.

В коммментариях высказали и противоположную точку зрения: родители, мол, хотят, чтобы в бесплатном саду все было бесплатно, хотя дополнительные расходы существуют везде. Кто-то сравнил ситуацию с платными садами за границей, кто-то посоветовал выбрать частный сад. Автор поста возразила, что тогда возникает вопрос, зачем платить за то, что должно предоставляться в бюджетном учреждении.

Некоторые участники дискуссии рассказали собственные истории. Одна женщина написала, что в своем «бесплатном» детском саду приносила ноутбук, принтер, игрушки, ежегодно покупала оформление для группы, красивые баночки и другие вещи. Она объяснила это желанием сделать свою группу лучше. Автор поста ответила, что если для работы действительно нужен ноутбук, это оборудование должно быть на рабочем месте, а не покупаться сотрудником за свои деньги.

Особенно интересны рассказы бывших работников детских садов. Бывшая нянечка написала, что ей выдавали по литру моющих средств для разных нужд, но этого было катастрофически мало: уборку приходилось проводить несколько раз в день.

Бывшая воспитательница рассказала, что стабильно приносила такие «пакетики» в сад дважды в месяц. Кроме бытовой химии, по ее словам, требовались канцтовары, оформление к праздникам и принадлежности для занятий. Она также писала, что в начале года покупала канцелярию для себя и еще для нескольких детей, которым родители ничего не покупали, и поблагодарила мужа за то, что тот фактически оплачивал ее «хобби».

При этом одна из белорусок напомнила о другой стороне вопроса: в садах действительно существуют нормативы и бюджетное обеспечение расходными материалами. По ее словам, этого может не хватать, потому что дети используют бумагу, салфетки гораздо активнее, чем прописано в нормах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com