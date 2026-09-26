Украина делает ставку на нестандартную тактику 26.09.2026, 20:59

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Фото: 82ОМБр

Успешная операция ВСУ «Вивальди» — яркий тому пример.

Украинская армия делает ставку не на численное преимущество, а на инициативу военнослужащих, новые технологии и нестандартную тактику.

Одним из примеров такого подхода стала операция «Вивальди» на севере Донецкой области, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские подразделения используют дроны, роботизированные системы и разведывательные технологии, чтобы компенсировать нехватку людей и техники. Главная задача — не просто наносить удары, а нарушать снабжение российских войск, срывать их продвижение и возвращать инициативу на поле боя.

«Самая мощная сила — это человеческий потенциал», — отмечают украинские военные.

Важную роль играет свобода действий на низовом уровне. Солдатам и сержантам дают больше возможностей самостоятельно принимать решения и искать новые способы применения техники. Такой подход позволяет быстрее адаптироваться к изменениям на фронте.

Операция «Вивальди» стала одним из наиболее заметных примеров этой концепции. По данным украинского командования, за первые два этапа операции под контроль Украины вернули 125 квадратных километров территории, включая 50 квадратных километров, которые находились под российской оккупацией. Эти данные не получили независимого подтверждения.

Технологии при этом рассматриваются не как замена военнослужащим, а как инструмент, усиливающий их возможности. Дроны используются для разведки и ударов, роботизированные системы помогают доставлять боеприпасы и действовать в опасных зонах.

«Нужно не просто иметь больше оружия, а быстрее учиться и адаптироваться», — считают украинские военные.

Именно сочетание подготовки, инициативы и технологий Украина пытается использовать против российского превосходства в ресурсах.

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