Полиция Армении отпустила белоруса Льва Михеева на свободу 1 26.09.2026, 15:47

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Лев Михеев

Фото: личный архив Романа Кисляка

Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк.

Белорусский политэмигрант Лев Михеев, задержанный армянской полицией после принудительной высылки из Грузии, отпущен на свободу.

Об этом сообщил «Позірку» правозащитник Роман Кисляк.

- Передал, что бодр, в хорошем настроении и благодарен всем за поддержку, — сказал Кисляк.

Михеев пять лет добивался в Грузии политического убежища. В Армении он был задержан по запросу белорусских властей. Обе страны подключены к базе розыска в рамках СНГ. Ереван, взявший курс на сближение с Евросоюзом, не выдает иностранных граждан, преследуемых по политическим мотивам.

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