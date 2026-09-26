Полиция Армении отпустила белоруса Льва Михеева на свободу

Полиция Армении отпустила белоруса Льва Михеева на свободу1
- 26.09.2026, 15:47
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Об этом сообщил правозащитник Роман Кисляк.
Белорусский политэмигрант Лев Михеев, задержанный армянской полицией после принудительной высылки из Грузии, отпущен на свободу.
Об этом сообщил «Позірку» правозащитник Роман Кисляк.
- Передал, что бодр, в хорошем настроении и благодарен всем за поддержку, — сказал Кисляк.
Михеев пять лет добивался в Грузии политического убежища. В Армении он был задержан по запросу белорусских властей. Обе страны подключены к базе розыска в рамках СНГ. Ереван, взявший курс на сближение с Евросоюзом, не выдает иностранных граждан, преследуемых по политическим мотивам.