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Во сколько сейчас обойдется участок в 50 километрах от Минска?

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  • 26.09.2026, 16:28
  • 3,858
Во сколько сейчас обойдется участок в 50 километрах от Минска?
Иллюстрационное фото

Стали известны итоги земельного аукциона.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt рассказал об итогах торгов.

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревне Лавля и поселке Черницкий.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624884502601000126 расположен в деревне Лавля, 41 А. Населенный пункт находится в 12 километрах от Смолевичей и 49 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 11 000 рублей. На него подали 2 заявки. Участок продали за 23 580 рублей, или 7 778 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок 10 соток с кадастровым номером 624884507601000240 находится в поселке Черницкий, на улице Черницкая. Имеется возможность подключения к дому электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Земельный надел оценен в 11 000 рублей. Заявок на лот не поступило.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

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