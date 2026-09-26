Буданов сделал новое заявление об окончании войны

Буданов сделал новое заявление об окончании войны3
- 26.09.2026, 21:32
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Он отметил особую роль США.
Украина может добиться мира благодаря участию США в переговорном процессе. Хотя на данный момент Россия не демонстрирует готовности к завершению войны.
Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью NewsForce (перевод - «24 канал»).
По словам генерала, на данный момент у Вашингтона нет равноценной альтернативы в качестве посредника в переговорах.
Буданов пояснил, что особая роль США обусловлена их экономической и военной мощью. «А единственное, что Россия уважает в этом мире, – это сила», – уточнил чиновник.
В то же время глава ОП Украины признал, что действия России пока не свидетельствуют о ее готовности завершить войну.
Впрочем, по мнению Буданова, момент для этого наступит.
- Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот мир наступил, – сказал он.
Глава ОП Украины подчеркнул, что Украина продолжает выступать за немедленное прекращение огня. По его словам, Россия публично заявляет, что пока не готова согласиться на такой шаг.