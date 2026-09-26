закрыть
26 сентября 2026, суббота, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов сделал новое заявление об окончании войны

3
  • 26.09.2026, 21:32
  • 13,546
Буданов сделал новое заявление об окончании войны
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

Он отметил особую роль США.

Украина может добиться мира благодаря участию США в переговорном процессе. Хотя на данный момент Россия не демонстрирует готовности к завершению войны.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью NewsForce (перевод - «24 канал»).

По словам генерала, на данный момент у Вашингтона нет равноценной альтернативы в качестве посредника в переговорах.

Буданов пояснил, что особая роль США обусловлена их экономической и военной мощью. «А единственное, что Россия уважает в этом мире, – это сила», – уточнил чиновник.

В то же время глава ОП Украины признал, что действия России пока не свидетельствуют о ее готовности завершить войну.

Впрочем, по мнению Буданова, момент для этого наступит.

- Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот мир наступил, – сказал он.

Глава ОП Украины подчеркнул, что Украина продолжает выступать за немедленное прекращение огня. По его словам, Россия публично заявляет, что пока не готова согласиться на такой шаг.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров