Буданов сделал новое заявление об окончании войны 3 26.09.2026, 21:32

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Он отметил особую роль США.

Украина может добиться мира благодаря участию США в переговорном процессе. Хотя на данный момент Россия не демонстрирует готовности к завершению войны.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью NewsForce (перевод - «24 канал»).

По словам генерала, на данный момент у Вашингтона нет равноценной альтернативы в качестве посредника в переговорах.

Буданов пояснил, что особая роль США обусловлена их экономической и военной мощью. «А единственное, что Россия уважает в этом мире, – это сила», – уточнил чиновник.

В то же время глава ОП Украины признал, что действия России пока не свидетельствуют о ее готовности завершить войну.

Впрочем, по мнению Буданова, момент для этого наступит.

- Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот мир наступил, – сказал он.

Глава ОП Украины подчеркнул, что Украина продолжает выступать за немедленное прекращение огня. По его словам, Россия публично заявляет, что пока не готова согласиться на такой шаг.

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