Ереван готовится к полному разрыву с Москвой 26.09.2026, 17:07

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Иллюстрационное фото

В этом стране помогает ЕС.

Россия пригрозила полностью остановить поставки газа в Армению с 1 ноября. Обозреватели уточняют, что Москва выставила Еревану четыре политических требования и, в случае отказа от их выполнения, обещает оставить страну без топлива. Ереван заявляет о готовности диверсифицировать поставки.

Что стоит за газовым давлением Москвы и сможет ли Ереван полностью заменить российский газ, в эфире FREEДОМ рассказал политолог, эксперт Армянского Совета Роберт Гевондян.

- Если теоретически допустить, что такое возможно и это нельзя исключить, потому что Армения находится в состоянии гибридной войны с Российской Федерацией, нужно сказать, что по газу у Армении альтернативы есть. В первую очередь — Иран. Хотя у Армении еще есть возможности купить газ и у Азербайджана, и у Туркменистана, — сказал Гевондян.

Что касается рычагов влияния на Армению, которые все еще остаются в руках России, политолог констатировал: пока армянская экономика очень связана с российской.

- Не только в сфере атомной энергетики. Армянский бизнес подстроен под российский рынок, и у армянской власти очень большая и очень сложная работа, чтобы трансформировать эти привязанности, — отметил Гевондян.

Тем временем Совет Европейского Союза официально утвердил временную отмену импортных пошлин примерно для 80% армянского экспорта сроком на два года. Эта мера, по словам политолога, очень важна для Армении.

- Европейские коллеги сделали очень важный шаг в сторону диверсификации армянской экономики и снижения экономического давления России на Армению. Но это не означает, что мы должны сидеть, сложить руки. Необходимо работать. Мы должны поднять уровень качества армянских продуктов. Я вижу, что армянская власть в некотором роде занимается этим делом, — акцентировал политолог.

При этом он отметил, что эта мера ЕС, которую сейчас Ереван может использовать, не вечна, и придет время, когда Армения должна будет работать с Европейским Союзом так же, как работают другие страны.

- Нужно будет отправить то, что Европейскому Союзу нужно, и то, что в ЕС будут считать приемлемым для их рынка. Так что здесь наша работа очень важна. Также очень важно использовать ту ситуацию, которая сложилась из-за того, что Россия в течение долгого времени продолжает санкционную политику против Армении. Здесь у нас есть и проблемы, и возможности. И спасибо нашим европейским коллегам, что дают дополнительные возможности противостоять этим вызовам, — отметил политолог.

Также он считает, что политический курс Пашиняна в этом вопросе правильный. Как и то, что пока Армения продолжает находиться в Евразийском экономическом союзе. На данный момент стране это выгодно, убежден политолог.

- На данный момент мы еще не готовы выйти из Евразийского экономического союза. Но мы работаем над тем, чтобы наша экономика была более диверсифицирована. В тот момент, когда это будет возможно, я надеюсь, что у армянской власти хватит смелости разорвать вот эти российские цепи. А это конкретные цепи, потому что есть очень много возможностей, которые мы не используем именно из-за того, что находимся в Евразийском экономическом союзе, — сказал Гевондян.

Очень важны и геополитические факторы, считает политолог. Не все зависит только от одной Армении.

- Очень важно, как будет противостоять в дальнейшем Украина российской агрессии. Какая будет ситуация конкретно на фронте, какие будут у России дополнительные рычаги и ресурсы, чтобы усилить влияние на Армению, влияние в рамках гибридной войны против Армении. Какие будут дальнейшие возможности, которые мы получим от Европейского Союза, от Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть это разносторонняя и очень сложная сеть взаимодополняющих факторов, — резюмировал гость эфира.

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