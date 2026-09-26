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В Беларуси могут резко подорожать шины

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  • 26.09.2026, 17:37
  • 4,144
В Беларуси могут резко подорожать шины
Фото: Volkswagen

Это ударит и по ассортименту.

«Евразийская экономическая комиссия» решила ввести повышенные антидемпинговые пошлины на импорт грузовых шин из Таиланда и Вьетнама. Срок — на 5 лет, сообщает «Коммерсант».

Их ввоз в страны «Евразийского экономического союза», в который входит и Беларусь, ухудшил загрузку и прибыль местных производителей, вынужденных сдерживать цены. Пошлины снизят давление на локальные компании, но создадут риски сужения ассортимента и роста тарифа на перевозки.

Ранее стало известно, что в Беларуси хотят ввести лицензирование некоторых импортных шин для легковых автомобилей. Это предусмотрено проектом постановления «правительства», сообщал концерн «Белнефтехим».

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