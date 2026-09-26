В Беларуси могут резко подорожать шины

В Беларуси могут резко подорожать шины4
- 26.09.2026, 17:37
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Это ударит и по ассортименту.
«Евразийская экономическая комиссия» решила ввести повышенные антидемпинговые пошлины на импорт грузовых шин из Таиланда и Вьетнама. Срок — на 5 лет, сообщает «Коммерсант».
Их ввоз в страны «Евразийского экономического союза», в который входит и Беларусь, ухудшил загрузку и прибыль местных производителей, вынужденных сдерживать цены. Пошлины снизят давление на локальные компании, но создадут риски сужения ассортимента и роста тарифа на перевозки.
Ранее стало известно, что в Беларуси хотят ввести лицензирование некоторых импортных шин для легковых автомобилей. Это предусмотрено проектом постановления «правительства», сообщал концерн «Белнефтехим».