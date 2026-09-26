Трамп: Надеюсь на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы

Трамп: Надеюсь на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы5
- 26.09.2026, 17:54
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По словам президента США, он много разговаривал с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня.
Его слова цитирует Clash Report, сообщает «Униан».
Репортер спросила у Трампа, обсуждал ли он с Зеленским вопрос о ракетах для Patriot. Однако президент США уклонился от ответа на этот вопрос.
Вместо этого Трамп заявил, что много разговаривал с Зеленским. По его словам, президенты Украины и РФ хотят прекратить войну.
«Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним», - подчеркнул президент США.
Трамп отметил, что надеется на то, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время, возможно, еще до наступления зимы.