Трамп: Надеюсь на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы 5 26.09.2026, 17:54

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ФОТО: REUTERS

По словам президента США, он много разговаривал с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня.

Его слова цитирует Clash Report, сообщает «Униан».

Репортер спросила у Трампа, обсуждал ли он с Зеленским вопрос о ракетах для Patriot. Однако президент США уклонился от ответа на этот вопрос.

Вместо этого Трамп заявил, что много разговаривал с Зеленским. По его словам, президенты Украины и РФ хотят прекратить войну.

«Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним», - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что надеется на то, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время, возможно, еще до наступления зимы.

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