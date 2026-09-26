закрыть
26 сентября 2026, суббота, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попала интересная головоломка

8
  • 26.09.2026, 18:44
  • 4,406
В Сеть попала интересная головоломка

Какого числа не хватает?

Числовые последовательности на первый взгляд кажутся простыми: перед глазами всего несколько цифр, и нужно лишь определить, какой элемент пропущен. Но чтобы найти ответ, приходится внимательно сравнивать числа, искать закономерность и проверять, действительно ли найденное правило работает на всей последовательности, отмечает «Вокруг света».

Такие задания требуют последовательного анализа информации, концентрации и умения замечать математические связи. Именно поэтому их часто используют в интеллектуальных головоломках и тестах на логическое мышление.

В этом тесте вам предстоит определить, какого числа не хватает в каждом числовом ряду. Не спешите выбирать ответ по первой догадке: попробуйте сначала установить принцип построения последовательности и только потом определить пропущенное число.

Подобные задачи, конечно, не измеряют работу одного полушария мозга отдельно, поскольку при решении числовых головоломок задействуется сразу несколько когнитивных процессов.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров