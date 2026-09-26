В Сеть попала интересная головоломка 8 26.09.2026, 18:44

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Какого числа не хватает?

Числовые последовательности на первый взгляд кажутся простыми: перед глазами всего несколько цифр, и нужно лишь определить, какой элемент пропущен. Но чтобы найти ответ, приходится внимательно сравнивать числа, искать закономерность и проверять, действительно ли найденное правило работает на всей последовательности, отмечает «Вокруг света».

Такие задания требуют последовательного анализа информации, концентрации и умения замечать математические связи. Именно поэтому их часто используют в интеллектуальных головоломках и тестах на логическое мышление.

В этом тесте вам предстоит определить, какого числа не хватает в каждом числовом ряду. Не спешите выбирать ответ по первой догадке: попробуйте сначала установить принцип построения последовательности и только потом определить пропущенное число.

Подобные задачи, конечно, не измеряют работу одного полушария мозга отдельно, поскольку при решении числовых головоломок задействуется сразу несколько когнитивных процессов.

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