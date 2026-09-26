Украинские защитники опровергли очередной российский фейк 1 26.09.2026, 19:15

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Иллюстрационное фото

Доброполье — под контролем ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают контролировать в Донецкой области село Доброполье (находится недалеко от города Доброполье), несмотря на сообщения российского Минобороны об якобы окружении населенного пункта и взятии в кольцо нескольких украинских бригад. Военные подчеркивают, что такие заявления руководства РФ — фейк.

Украинские военные добавляют: только с начала года на данном участке фронта ликвидированы около 1,5 тыс. захватчиков и уничтожена почти 1 тыс. единиц техники.

«Доброполье находится под контролем корпуса и смежных подразделений. Противник заявляет об окружении, но его штурмы заканчиваются потерями еще на подступах к нашим позициям», — констатировал командир 20-й бригады оперативного назначения НГУ «Любарт» Вадим Крикун.

Бригада держит оборону на Добропольском направлении. Во взаимодействии со смежными подразделениями методически уничтожает противника, отражает штурмовые действия и оперативно идентифицирует инфильтрированного противника с последующим его уничтожением.

Силы обороны Украины продолжают защищать данные рубежи.

- Наша пехота стоит на позициях крепко, дроны ее прикрывают, артиллерия работает, — подчеркнул командир 15-й бригады оперативного назначения НГУ «Кара-Даг» Александр Рясный.

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