Что почем на минской Комаровке в конце сентября 26.09.2026, 19:30

1,400

На знаменитом рынке уже появилась хурма.

Сентябрь еще не закончился, а на Комаровском рынке в Минске уже появился продукт с отчетливым ароматом Нового года – хурма.

Килограмм сейчас стоит около 18 рублей. Недешево, зато в пасмурный сентябрьский день можно немного приблизить зимнее настроение, пишет Smartpress.

Из заметных изменений на прилавках – стало больше грибов. К белым, которые продают примерно по 100 рублей за килограмм, и лисичкам по 12–14 рублей добавились зеленки, подзеленки и другие осенние лесные грибы. За небольшое ведерко просят примерно 10–20 рублей – в зависимости от размера.

Фото: smartpress.by

Ягодный ассортимент тоже постепенно становится осенним. Сейчас на Комаровке можно найти клюкву по 9–10 рублей за килограмм, бруснику по 7–9, малину – примерно по 13–15, голубику – по 17–20, облепиху – около 12 рублей. Слива стоит 4–5 рублей за килограмм.

Фото: smartpress.by

При этом лето пока окончательно не сдалось. Еще встречается клубника – по 4–8 рублей за килограмм. Винограда становится больше: цены начинаются от 3,5 рублей и доходят до 15 рублей. Линейка стоимости гранатов 5-25 рублей.

Получается почти годовой календарь на одном рынке: хочешь новогоднего настроения – покупай хурму и мандарины, скучаешь по лету – еще успеваешь взять клубнику и голубику. А если хочется почувствовать осень – самое время идти за грибами и ягодами.

Фото: smartpress.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com