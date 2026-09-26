Что почем на минской Комаровке в конце сентября
- 26.09.2026, 19:30
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На знаменитом рынке уже появилась хурма.
Сентябрь еще не закончился, а на Комаровском рынке в Минске уже появился продукт с отчетливым ароматом Нового года – хурма.
Килограмм сейчас стоит около 18 рублей. Недешево, зато в пасмурный сентябрьский день можно немного приблизить зимнее настроение, пишет Smartpress.
Из заметных изменений на прилавках – стало больше грибов. К белым, которые продают примерно по 100 рублей за килограмм, и лисичкам по 12–14 рублей добавились зеленки, подзеленки и другие осенние лесные грибы. За небольшое ведерко просят примерно 10–20 рублей – в зависимости от размера.
Ягодный ассортимент тоже постепенно становится осенним. Сейчас на Комаровке можно найти клюкву по 9–10 рублей за килограмм, бруснику по 7–9, малину – примерно по 13–15, голубику – по 17–20, облепиху – около 12 рублей. Слива стоит 4–5 рублей за килограмм.
При этом лето пока окончательно не сдалось. Еще встречается клубника – по 4–8 рублей за килограмм. Винограда становится больше: цены начинаются от 3,5 рублей и доходят до 15 рублей. Линейка стоимости гранатов 5-25 рублей.
Получается почти годовой календарь на одном рынке: хочешь новогоднего настроения – покупай хурму и мандарины, скучаешь по лету – еще успеваешь взять клубнику и голубику. А если хочется почувствовать осень – самое время идти за грибами и ягодами.