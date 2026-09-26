Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в восьми матчах 8 26.09.2026, 20:08

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Фото: минское «Динамо»

Лукашенко в ярости.

В субботу, 26 сентября, минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ встречалось в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами». Победу одержали представители Китая, сообщает «Прессбол».

Шанхайские драконы — Димано Мн — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шанхайские драконы: Хомченко (Мифтахов); Оттенбрайт — Эддисон, Саттер — Соловьев — Мюррей; Чичек — Менелл, Петан — Чен — Яшкин;Малоросиянов — Коледов; Барулин — Сукезе — Александров; Хрипунов — Котляревский — Смит.

Динамо: Фукале (Прохоров); Смит — Брук, Алистров — Тирни (К) — Энас, Смит — Брук; Бишофф — Уэлле (А), Д.А.Липский — Гарднер — Галиев; Кузьмин — Лайл; С.Кузнецов (А) — Усов — Сотишвили; Мальцев — Н.Пышкайло — Чухраев; К.Лозовский, Белкин.

Голы: 1:0 — Яшкин (Барулин, Петан, 9.24). 2:0 — Соловьев (Менелл, Саттер, 23.55). 2:1 — Сотишвили (59.48).

Для «зубров» это второе поражение подряд и шестое в восьми матчах сезона. Наши хоккеисты с восемью очками занимают девятое место в таблице Западной конференции.

Теперь команда Сергея Брылина возвращается домой и в понедельник, 28 сентября, примет «Ладу» из Тольятти.

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