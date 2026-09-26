«Пекло», «Паляниця», «Пелікан»: чем ВСУ бьют по России 2 26.09.2026, 20:39

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Фото: Fire-Point

Украинская дальнобойность по России увеличивается день ото дня.

Силы обороны Украины за неделю поразили еще ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и военных объектов на территории страны-агрессора, остановив переработку в ряде регионов и усугубив дефицит топлива.

Российская ПВО лажает все чаще. О войне в небе, задачах и преимуществах украинской обороны в эфире телеканала FREEДОМ рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

- Мы видим регулярные удары по военно-промышленным объектам на территории России. Это касается, во-первых, НПЗ, как одного из ключевых компонентов по поставке нефтепродуктов для военной машины. Во-вторых, речь идет об инфраструктуре, связанной с производством топлива для авиации, для наземной техники. В-третьих, других видов материалов, которые получаются от работы нефтеперерабатывающих заводов, — перечислил он.

Долинце отметил, что каждый пораженный НПЗ — это недели, а иногда месяцы ремонта.

- Большинство российских НПЗ за последние 10 лет прошли модернизацию с установкой современного оборудования по обработке и перегонке топлива. Поражение этих колонн на НПЗ приводит к тому, что утрачивается технология, потому что ремонт дорогой, сложный, требует большого количества времени. А часто восстановление невозможно, так как необходимы западные комплектующие, которые в РФ не поставляются, — пояснил он.

Украина уже имеет широкую номенклатуру дальнобойного вооружения. Это и бензиновые беспилотники, и сверхлегкие крылатые ракеты, такие как «Пекло», «Паляниця», новые барражирующие боеприпасы. При последних атаках на Москву и область применялись украинские дальнобойные беспилотники самолетного типа «Пелікан».

- Это свидетельствует о нескольких тенденциях. Первая — Украина имеет широкую линейку разных систем под разные задачи. Вторая — ввиду того, что систем много, это немножко усложняет эффективность их эксплуатации, потому что необходимо готовить разные подразделения под ту или иную платформу. Третье — разнообразие вооружения делает невозможным остановить или уничтожить такие производства полностью, так как потеря или нарушение логистических цепочек хотя бы одного или нескольких поставщиков не приводит к остановке атак. То есть если одно из направлений временно выведено из строя, то продолжают задействовать для ударов остальные виды средств поражения», — отметил Долинце.

Важный фактор: украинские атаки по России — уже массированные, в них используются сотни беспилотников, которые одновременно прорывают противовоздушную оборону России. Эффективность таких ударов на порядок выше, чем использование единичных платформ.

Силам обороны Украины облегчает работу тот факт, что российская система противовоздушной обороны растянута на большой территории, что осложняет ее возможности по прикрытию воздушного пространства.

Кроме того, с начала года Силы обороны Украины уничтожили 300 единиц российских систем ПВО и радиолокационных станций. А уничтожение ПВО по пути пролета украинских беспилотников — это тоже важный фактор. Именно не перегрузка системы ПВО, а ее уничтожение.

«Понятно, что сокращение количества систем ПВО облегчает нам работу — чем меньше враг имеет систем, тем быстрее они будут перегружены и не смогут выполнять задачи по защите воздушного пространства. Вторая составляющая — так называемое прорубывание окон для атак. Потому что уничтожение систем ПВО по пути следования наших беспилотников приводит к тому, что целые районы в РФ остаются неприкрытыми, системы снимаются с других направлений и перемещаются», — продолжил спикер.

Повысить эффективность дальнобойных ударов по России может помочь использование планетарной системы искусственных спутников Starlink («Старлинк»), созданной компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в любой точке мира. Но для ее использования для ударов по России нужно разрешение США, которого пока нет.

- Ранее Министерство обороны озвучило, что «Старлинк» — это технология двойного назначения, и поэтому принятие решений об открытии, закрытии или каких-то особых режимах работы технологии на территории отдельных государств требует отдельных разрешений со стороны США. Поэтому не объективно говорить о том, что только Илон Маск может решать, где будет работать, где не будет работать «Старлинк». Но действительно работа системы «Старлинк» над воздушным пространством России открывает существенно более широкие возможности по истреблению российской системы ПВО, по уничтожению российских пусковых установок баллистических и крылатых ракет. Максимальная глубина имеющихся у нас систем связи не превышает 50-70 км вглубь России, а технология «Старлинк» позволяет иметь защищенную качественную быструю связь на глубину 1 000 км вглубь России, — перечислил Богдан Долинце.

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