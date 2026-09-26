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Зеленский: Путин постоянно ищет поводы вести войну

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  • 26.09.2026, 21:12
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Зеленский: Путин постоянно ищет поводы вести войну
Фото: Getty Images

Хозяин Кремля избегает встреч.

Россия ищет какие-либо поводы, чтобы уклониться от переговоров и продолжать войну. Украина вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, Москва пока очевидно не готовится к остановке боевых действий.

Российский диктатор Путин постоянно находит поводы избегать встреч, отказываться от трехстороннего формата и не прекращать убийства.

- Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну, - подчеркнул украинский президент.

Зеленский заметил, что во время недавней встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом убедился - Америка оценивает ситуацию аналогично.

Главная задача международного сообщества - изменить приоритеты Кремля.

По словам украинского лидера, необходимо сделать все возможное, чтобы у России появилось желание тратить средства не на смерть, а на другие нужды, и наконец закончить эту войну.

Украина активно сотрудничает над этим вопросом с партнерами по всему миру - США, Европой, Канадой и Японией.

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