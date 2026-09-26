В Беларуси изменятся цены на лекарства 1 26.09.2026, 21:16

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Новшества предусмотрены постановлениями Минздрава.

В октябре в Беларуси заработают изменения по ценам на некоторые лекарственные средства. Новшества предусмотрены постановлениями Минздрава.

Минздрав прописал, что организации могут устанавливать отпускные цены самостоятельно, но не выше предельных максимальных отпускных цен.

«Потолок» по их стоимости ведомство установило ранее в сентябре другим своим постановлением. Среди этих лекарств, к примеру, — противопаразитарные, дерматологические, антиинфекционные, противоопухолевые и иммуномодулирующие. А еще — препараты для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.

В списке — лекарства таких производителей, как «Белмедпрепараты», «Фармленд», «Беласептика», «Реб-фарма», «Фармтехнология», Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, «Академфарм», Бобруйский завод биотехнологий и «Ферейн».

Например, максимальная отпускная цена лоратадина производства Борисовского завода в упаковке из 10 таблеток установлена на уровне 49 копеек, лоперамида № 10 — 40 копеек, кальция глюконата № 50 — 1,15 рубля. Для фолиевой кислоты 0,4 мг № 30 предельная цена составит 1,50 рубля, для эуфиллина 150 мг № 30 — 77 копеек.

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