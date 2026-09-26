Путин загнал себя в ловушку 1 26.09.2026, 21:45

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ФОТО: GETTY IMAGES

Экономика находится в стагнации, а украинские дроны и ракеты наносят удары все глубже по территории РФ.

Как пишет британский политолог и историк Марк Галеотти в своем материале для The Times (перевод - «Униан»), Путин, похоже, не знает что делать. Он подчинил политическую систему, спецслужбы и олигархов своей воле. Однако в то же время осознание собственной смертности, должно быть, щекочет его имперские амбиции.

Галеотти подчеркнул, что экономика России находится в стагнации, а украинские дроны и ракеты наносят удары все глубже по территории страны. Из-за этого способность режима Путина выдерживать нынешнюю нагрузку ставится под сомнение.

Политолог напомнил, что вскоре после «выборов» Путин заявил, что они якобы продемонстрировали то, что многие россияне поддерживают войну против Украины. Однако он считает, что если это голосование было своеобразным «референдумом по поводу войны Путина», то оно провалилось.

Галеотти отметил, что выборы в 2026 году сопровождались ещё более масштабными фальсификациями, чем предыдущие. Математическое моделирование подробных результатов показывает, что реальная явка составила около 40%, а доля голосов за «Единую Россию» - ближе к 37%.

По словам историка, факты свидетельствуют о том, что россияне устали от войны, хотя и не собираются восставать против Путина. Также россиян не убеждает заявление кремлевского диктатора о том, что так называемая «новая элита» в РФ будет формироваться из ветеранов войны против Украины.

Более того, обещания Путина избрать в Госдуму не менее 100 так называемых «ветеранов СВО» провалились. Вместо этого удалось избрать лишь 46 – причём многие из них на самом деле не являются бывшими военными, а представляют собой политиков, которые прошли безопасную и короткую службу в тыловых частях лишь для того, чтобы приукрасить свои резюме.

Путин пытается убедить россиян в «величии» России

Отдельно Галеотти обратил внимание на заявления Путина и бывшего главы РФ Дмитрия Медведева о «величии» России. Историк считает, что в их представлении «великая держава» означает полную автономность и возможность делать что-либо исключительно в своих интересах.

«Сегодняшняя Россия не только всё больше отдаляется от Запада в экономическом и политическом плане, но и в своём самовосприятии», - подчеркнул политолог.

Галеотти отметил, что Путин пытается предстать перед россиянами «защитником родины». Этот нарратив активно поддерживают и российские пропагандисты. Например, недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал о том, что без Путина якобы «не было бы России».

Однако, если бюджет федерального правительства испытывает давление, то бюджеты регионов находятся в крайне тяжелом положении, подчеркнул политолог. Он добавил, что местные администрации, которые предлагали огромные подписные премии для выполнения поставленных перед ними задач по набору военнослужащих для войны, во многих случаях были вынуждены сократить их из-за бюджетных ограничений. В Мордовии, например, в прошлом месяце сумма премии была уменьшена с 3 миллионов рублей до всего 800 тысяч.

«Политика «нового платья императора» работает лишь до поры до времени. Заявлять о массовой волне поддержки при её отсутствии – рискованная тактика, и чем дольше длится война, тем выше вероятность, что она будет поставлена под сомнение», - подчеркнул историк.

Что Путин будет делать дальше

По словам Галеотти, вероятнее всего, зимой Путин будет наносить все больше ударов по инфраструктуре Украины, бросать свои войска на последние два "города-крепости" на Донбассе, а также активизирует свою гибридную кампанию в Европе. Затем, с наступлением весны, он мог бы инициировать переговоры, надеясь, что Украина и ее европейские партнеры к тому времени будут отчаянно стремиться к миру, даже на условиях Кремля.

Политолог добавил, что, по словам одного западного представителя оборонного ведомства, российская элита уверена в том, что война против Украины закончится в следующем году, независимо от того, захватит ли Путин Славянск и Краматорск.

Галеотти считает, что в качестве альтернативы Путин мог бы воспользоваться предоставленными себе полномочиями для эскалации конфликта, соединив давно ожидаемую массовую мобилизацию сотен тысяч резервистов с еще более агрессивной кампанией саботажа и подрывной деятельности в Европе. В таком случае глава Кремля будет надеяться, что это позволит достаточно быстро захватить последние непокоренные участки Донбасса, чтобы затем он смог объявить перемирие на своих условиях.

- Конечно, это опасно. Путин пойдет ва-банк и будет осознавать, что не может себе позволить, чтобы его эскалация не принесла результатов. Если это провалится и он окажется прижатым к стене, у него может возникнуть соблазн пойти на еще более опасные шаги, такие как применение тактического ядерного оружия или нанесение ударов по европейским заводам и центрам снабжения, вооружающим Украину. Это и есть настоящий кошмарный сценарий, - пишет Галеотти.

Политолог отметил, что руководства стран Европы все еще сомневаются в том, что Путин решится напасть на одну из стран НАТО. Однако они опасаются, что российский диктатор сам загоняет себя в положение, в котором, по его мнению, у него нет альтернатив.

- В любом случае, пути назад нет. Когда война закончится, дело не только в том, что Запад не простит и не забудет, но и в том, что Россия не вернётся к модели, существовавшей до 2022 года. Этот режим стал более типично авторитарным, более укоренившимся в неприязни к Западу. Возможно, большая часть российского общества устала от имперских мечтаний Путина, но он и его окружение не могут отказаться от них, равно как и рискнуть вернуться к старой системе, которая все же допускала удивительную степень плюрализма и гражданского общества, - подчеркнул историк.

Однако Галеотти не исключает, что после завершения войны Путин может попытаться восстановить отношения с Европой. Для этого его режиму придется избавиться от своих привычек, паранойи и тирании.

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