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Трамп высказался о сделке с Кубой

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  • 26.09.2026, 22:16
  • 1,308
Трамп высказался о сделке с Кубой

По его словам, военного вмешательства не потребуется.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 сентября, выразил уверенность, что США и Куба достигнут соглашения, и заявил, что, по его мнению, военное вмешательство не потребуется.

- Я бы сказал, что мы с Кубой заключим сделку. Не думаю, что нам понадобится военная сила, - заявил Трамп журналистам в Белом доме, не уточнив, о какой сделке идет речь. Как напоминает агентство Reuters, администрация Трампа открыто заявляет, что ее цель - смена власти на Кубе.

Из-за введенной США ранее в этом году нефтяной блокады Куба сталкивается с дефицитом топлива и перебоями в электроснабжении.

- Мы хотим помочь Кубе. Мы хотим открыть Кубу для наших граждан, - заявил Трамп.

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