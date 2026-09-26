ВСУ установили рекорд по уничтоженным средствам ПВО России 26.09.2026, 22:28

1,972

Впервые с начала войны за один месяц уничтожено так много российских средств противовоздушной обороны.

В сентябре Силы обороны Украины установили абсолютный рекорд за всю войну по количеству уничтоженных средств ПВО противника за месяц. На это обратил внимание известный украинcкий военный обозреватель Александр Коваленко.

Так, по имеющимся данным, за неполный сентябрь Россия потеряла 76 средств ПВО. Предыдущий рекорд был установлен в разгар украинского контрнаступления в июле 2023 года – 73 единицы.

- Работа Сил обороны по охоте за российскими системами ПВО даёт свой результат, как по эффективности последующего воздействия по временно оккупированным территориям, так и по самой России, - отмечает Коваленко.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, 1673 единицы ПВО. Как поясняет обозреватель, сюда входят очень разные системы - не только самоходные зенитные установки, но также элементы некоторых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационные системы.

- Такое количество техники российская армия уже никогда не сможет восстановить и компенсировать, а значит вернуться к довоенному показателю закрытия неба ни технически, ни технологически уже не сможет, - резюмировал Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com