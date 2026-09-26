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Белорусский диетолог раскрыла один из секретов яблок

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  • 26.09.2026, 20:51
  • 2,922
Белорусский диетолог раскрыла один из секретов яблок
Иллюстрационное фото

Специалист объяснила, на что нужно обратить внимание.

Безопасно ли употреблять в пищу опавшие яблоки или лучше пустить их на выпечку или компоты – ответ на этот вопрос в эфире провластного ОНТ дала врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

По ее словам, опавшие яблоки можно есть только в том случае, если у них нет признаков порчи. Однако и здесь есть некоторые нюансы.

– С точки зрения диетологии можно использовать в пищу яблоки без плесени, неприятного запаха и сильных повреждений, но обязательно стоит продукт тщательно промыть, – пояснила Надежда Литвинова-Гразион.

Если на яблоке есть небольшая вмятина или ушиб, поврежденное место, диетолог посоветовала аккуратно срезать его ножом, а само яблоко вскоре съесть.

При этом нельзя употреблять в пищу фрукты с плесенью, гнилостными признаками, мокнущими участками или ощутимым неприятным запахом. Эксперт отметила, что недостаточно просто срезать плесень, поскольку процесс мог распространиться на все яблоко.

Также не стоит есть в сыром виде фрукты, которые не имеют признаков порчи, но долго пролежали на земле. Их лучше использовать для выпечки или компотов.

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