Операция «Барель»: партизаны сожгли в РФ 10 тысяч тонн нефти
- 26.09.2026, 20:14
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Партизаны провели также ряд диверсий в нескольких городах РФ.
26 сентября стало известно о масштабных диверсиях, проведенных подпольем «Свобода России» во многих городах РФ. Партизаны воспользовались ситуацией, которая сложилась по всей России в результате регулярных ракетно-дроновых атак ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
Оккупантам пришлось налаживать логистику поставок нефти по ж/д, которая пронизывает всю Россию, но именно из-за этого и являются удобной и обширной целью для поражения.
Как сообщили на сайте ГУР МО Украины, агенты подполья проникли в соответствующие структуры противника, получили секретные данные и определили слабые места, удары по которым будут наиболее болезненными и нанесут максимальный ущерб.
На следующем этапе операции «Барель» партизаны попали на месторасположение целей, после чего были произведены подрывы десятков вагонов-цистерн. Диверсии были проведены в Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Орехово-Зуеве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Новосибирске и других городах. В результате операции десятки поездов были повреждены, уничтожено 10 тысяч тонн нефтепродуктов, логистика России получила существенный урон, а поставки по всей стране нарушены.