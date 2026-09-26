Лавров испугался за Мадуро и Иран 13 26.09.2026, 20:19

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Фото: Getty Images

Глава МИД РФ решился выдвинуть США требования.

США «должны освободить» венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить атаки на власть Ирана. С такими требованиями выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

- Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги, а также на недопущении повторения подобных инцидентов, - заявил Лавров.

На этом он не остановился и озвучил новое требование Москвы по Ирану.

По словам главы МИД РФ, Кремль хочет, чтобы Штаты прекратили ликвидацию представителей иранского режима.

- Россия считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей власти Ирана, - публично пожаловался Лавров.

По его словам, условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.

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