Лавров испугался за Мадуро и Иран

Лавров испугался за Мадуро и Иран13
- 26.09.2026, 20:19
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Глава МИД РФ решился выдвинуть США требования.
США «должны освободить» венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить атаки на власть Ирана. С такими требованиями выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
- Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги, а также на недопущении повторения подобных инцидентов, - заявил Лавров.
На этом он не остановился и озвучил новое требование Москвы по Ирану.
По словам главы МИД РФ, Кремль хочет, чтобы Штаты прекратили ликвидацию представителей иранского режима.
- Россия считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей власти Ирана, - публично пожаловался Лавров.
По его словам, условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.