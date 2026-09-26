Politico: Страны начали формировать альянсы в обход США 6 26.09.2026, 19:43

6,402

Иллюстрационное фото

США стремительно теряют статус глобального гегемона.

Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе продемонстрировала, как государства пытаются выстраивать новые международные коалиции без центральной роли США. В то же время эти усилия показали и пределы такого подхода: в вопросах, касающихся Украины, Ирана и глобальной безопасности, Вашингтон по-прежнему остается важным участником.

Как пишет Politico (перевод - «Униан»), встреча мировых лидеров в Нью-Йорке стала своеобразной проверкой для так называемых «средних держав», стремящихся координировать политику между собой. В частности, премьер-министры Канады и Испании Марк Карни и Педро Санчес, критиковавшие президента США Дональда Трампа, дали понять, что не планируют встречаться с ним.

Параллельно с этим активизировались попытки европейских стран более активно действовать в отношении Украины. Финляндия подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников, Франция объявила о контракте на поставку радаров и перехватчиков, а Канада сблизилась с европейскими государствами, в том числе по украинскому вопросу.

Однако дипломатические шаги Вашингтона продемонстрировали, насколько сложно союзникам действовать полностью без США. После встречи Владимира Зеленского с Трампом, в ходе которой украинский президент заявил о получении окончательного одобрения на лицензирование производства Patriot, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении Владимира Путина на предстоящую встречу G20 в Майами. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

- Попытка создать мир, не организованный вокруг США, по-прежнему находится в стадии разработки. Реальность заключается в том, что США по-прежнему остаются центральным игроком, – заявила Эллисон Майнор, ранее занимавшая высокие должности, связанные с политикой США в отношении стран Персидского залива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com