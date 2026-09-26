Топ-5 культовых комедий 2000-ых

Топ-5 культовых комедий 2000-ых3
- 26.09.2026, 19:53
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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.
Есть фильмы, которые можно пересматривать годами, даже если сюжет давно известен наизусть. «24 Канал» собрал такие фильмы в этой подборке. Они отлично подойдут для вечера, когда хочется не думать о сложных вещах, а просто включить кино и получить свою порцию
«Кейт и Лео»
Год: 2001
Жанр: романтическая комедия, фэнтези
Режиссер: Джеймс Менголд
В ролях: Мэг Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брэдли Уитфорд
IMDb: 6,4
Кейт – современная успешная женщина из Нью-Йорка, которая давно уже не особо верит в большую романтику. А Леопольд – настоящий герцог из XIX века. Благодаря странному временному порталу мужчина оказывается в современном Нью-Йорке, где знакомится с Кейт. И тут начинается классическое "мы из разных миров, но почему-то здесь явно происходит".
«Дюплекс»
Год: 2003
Жанр: черная комедия
Режиссер: Дэнни ДеВито
В ролях: Бен Стиллер, Дрю Берримор, Эйлин Эсселл
IMDb: 5,9
Молодая пара Алекс и Нэнси наконец находит квартиру своей мечты в Нью-Йорке. Единственная проблема – наверху живет пожилая соседка, которая совершенно не собирается никуда переезжать. Сначала супруги пытаются просто пережить ее странные выходки, но постепенно мысли о том, "как избавиться от этой проблемы", становятся все более радикальными.
«Женщина-кошка»
Год: 2004
Жанр: супергеройский боевик, приключения
Режиссер: Питоф
В ролях: Хэлли Берри, Шэрон Стоун, Бенджамин Бретт
IMDb: 3,5
Пэйшенс Филлипс работает дизайнером в большой косметической компании и случайно узнает об опасной тайне своих работодателей. После этого ее жизнь меняется навсегда: женщина обретает сверхъестественные способности, становится Женщиной-кошкой и отправляется разбираться с теми, кто решил поиграть в корпоративное зло.
«Мисс Конгениальность»
Год: 2000
Жанр: комедия, боевик, криминал
Режиссер: Дональд Петри
В ролях: Сандра Баллок, Майкл Кейн, Бенджамин Бретт
IMDb: 6,4
Агент ФБР Грейси Харт привыкла работать с бандитами, а не ходить на каблуках и улыбаться перед камерами. Но когда возникает угроза теракта на конкурсе "Мисс США", именно ей приходится перевоплотиться в конкурсантку. Проблема лишь в одном: Грейси совершенно не умеет быть "леди".
«Миллионер по случайности»
Год: 2002
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Стивен Брилл
В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми
IMDb: 5,8
Лонгфелло Дидс – простой парень из маленького городка, владеющий пиццерией. Но однажды выясняется, что он унаследовал огромное состояние и долю в медиаимперии. Нью-Йорк встречает нового миллиардера журналистами, бизнесменами и людьми, которые очень быстро хотят стать его друзьями.
Среди них – журналистка Бэйб, которая сначала пытается использовать Дидса ради сенсации, но потом, конечно же, влюбляется. Ведь в романтических комедиях даже миллиардное наследство без любовной линии долго не продержится.