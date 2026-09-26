Топ-5 культовых комедий 2000-ых 3 26.09.2026, 19:53

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Иллюстрационное фото

Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Есть фильмы, которые можно пересматривать годами, даже если сюжет давно известен наизусть. «24 Канал» собрал такие фильмы в этой подборке. Они отлично подойдут для вечера, когда хочется не думать о сложных вещах, а просто включить кино и получить свою порцию

«Кейт и Лео»

Год: 2001

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

Режиссер: Джеймс Менголд

В ролях: Мэг Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брэдли Уитфорд

IMDb: 6,4

Кейт – современная успешная женщина из Нью-Йорка, которая давно уже не особо верит в большую романтику. А Леопольд – настоящий герцог из XIX века. Благодаря странному временному порталу мужчина оказывается в современном Нью-Йорке, где знакомится с Кейт. И тут начинается классическое "мы из разных миров, но почему-то здесь явно происходит".

«Дюплекс»

Год: 2003

Жанр: черная комедия

Режиссер: Дэнни ДеВито

В ролях: Бен Стиллер, Дрю Берримор, Эйлин Эсселл

IMDb: 5,9

Молодая пара Алекс и Нэнси наконец находит квартиру своей мечты в Нью-Йорке. Единственная проблема – наверху живет пожилая соседка, которая совершенно не собирается никуда переезжать. Сначала супруги пытаются просто пережить ее странные выходки, но постепенно мысли о том, "как избавиться от этой проблемы", становятся все более радикальными.

«Женщина-кошка»

Год: 2004

Жанр: супергеройский боевик, приключения

Режиссер: Питоф

В ролях: Хэлли Берри, Шэрон Стоун, Бенджамин Бретт

IMDb: 3,5

Пэйшенс Филлипс работает дизайнером в большой косметической компании и случайно узнает об опасной тайне своих работодателей. После этого ее жизнь меняется навсегда: женщина обретает сверхъестественные способности, становится Женщиной-кошкой и отправляется разбираться с теми, кто решил поиграть в корпоративное зло.

«Мисс Конгениальность»

Год: 2000

Жанр: комедия, боевик, криминал

Режиссер: Дональд Петри

В ролях: Сандра Баллок, Майкл Кейн, Бенджамин Бретт

IMDb: 6,4

Агент ФБР Грейси Харт привыкла работать с бандитами, а не ходить на каблуках и улыбаться перед камерами. Но когда возникает угроза теракта на конкурсе "Мисс США", именно ей приходится перевоплотиться в конкурсантку. Проблема лишь в одном: Грейси совершенно не умеет быть "леди".

«Миллионер по случайности»

Год: 2002

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Стивен Брилл

В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми

IMDb: 5,8

Лонгфелло Дидс – простой парень из маленького городка, владеющий пиццерией. Но однажды выясняется, что он унаследовал огромное состояние и долю в медиаимперии. Нью-Йорк встречает нового миллиардера журналистами, бизнесменами и людьми, которые очень быстро хотят стать его друзьями.

Среди них – журналистка Бэйб, которая сначала пытается использовать Дидса ради сенсации, но потом, конечно же, влюбляется. Ведь в романтических комедиях даже миллиардное наследство без любовной линии долго не продержится.

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