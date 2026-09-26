Можно ли расплачиваться картой родственников в магазинах? 7 26.09.2026, 20:30

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Объяснили специалисты.

Едва ли не каждый белорус хотя бы раз в жизни расплачивался в магазине картой, которую дал ему родственник. Многие удивятся, ведь делать это категорически запрещено, рассказали эксперты портала 1prof.by.

Случалось, что муж дал карту жене, мама отправила за покупками или бабушка попросила снять пенсию. С точки зрения внутрисемейных отношений это нормально. Но с законодательной – недопустимо.

Но банковская карта – именное средство платежа. А передавать ее и пин-код третьим лицам категорически запрещено.

- Расплачиваться имеет право только тот, чье имя выбито на пластике (указано в договоре). Устное разрешение родственнику снять деньги не отменяет договор с банком, – сказано в сообщении.

Например, кассир в магазине, увидев на карте мужское имя, в то время как расплачивается женщина, вправе потребовать документ, удостоверяющий личность, или отказать в проведении платежа.

Для того чтобы не рисковать, эксперты рекомендуют переводить деньги на разовые покупки. А если карта нужна постоянно, заказать допкарту на имя родственника и привязать ее к своему счету.

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