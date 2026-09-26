В Беларусь вернется бабье летo
- 26.09.2026, 21:38
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Синоптик рассказал, какая температура воздуха будет в начале октября.
Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, чего ждать от погоды с 28 сентября по 4 октября. Начало октября обещает быть сухим, солнечным и по-осеннему теплым
На стыке сентября и октября погода в Беларуси изменится. Дожди постепенно уйдут, а на смену им придет область высокого атмосферного давления. Первая неделя октября обещает быть преимущественно сухой и умеренно теплой, а в Брестской области температура может подниматься до +21 градуса.
Таким прогнозом на неделю с 28 сентября по 4 октября поделился синоптик Дмитрий Рябов.
В понедельник, 28 сентября, кратковременные дожди еще возможны на юго-востоке и востоке страны. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +13 градусов на севере до +19 на юго-западе.
Во вторник существенных осадков уже не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь на крайнем юго-востоке. Ночью температура опустится до +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +13...+17.
В среду Беларусь окажется под влиянием антициклона. Будет переменная облачность, но без существенных дождей. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью — от +5 до +10, днем — от +14 до +19 градусов.
В конце недели станет теплее
В четверг дожди также в большинстве районов маловероятны. Ночью температура составит +4...+9 градусов, зато днем воздух прогреется до +16 на северо-востоке и до +21 в Брестской области.
В пятницу погода существенно не изменится. Сохранится переменная облачность, а вероятность дождей будет небольшой. Ночью ожидается +7...+12 градусов, днем — от +15 до +20.
Первые выходные октября также обещают быть спокойными. В субботу будет облачно с прояснениями, но в большинстве районов обойдется без осадков. Ночью — +5...+10, днем — от +14 на востоке до +19 градусов на западе страны.
В воскресенье существенных изменений не ожидается. Сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Днем будет от +14 до +19 градусов, а в Брестской области воздух может прогреться до +21.
При этом практически всю неделю утром в отдельных районах возможны туманы. В целом же начало октября обещает быть сухим и достаточно теплым для этого времени года.
По словам синоптика, такая погода может напоминать классическое бабье лето — с осенним солнцем, отсутствием затяжных дождей и комфортной дневной температурой.