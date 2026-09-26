В Беларусь вернется бабье летo 26.09.2026, 21:38

2,524

Иллюстрационное фото

Синоптик рассказал, какая температура воздуха будет в начале октября.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, чего ждать от погоды с 28 сентября по 4 октября. Начало октября обещает быть сухим, солнечным и по-осеннему теплым

На стыке сентября и октября погода в Беларуси изменится. Дожди постепенно уйдут, а на смену им придет область высокого атмосферного давления. Первая неделя октября обещает быть преимущественно сухой и умеренно теплой, а в Брестской области температура может подниматься до +21 градуса.

Таким прогнозом на неделю с 28 сентября по 4 октября поделился синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 28 сентября, кратковременные дожди еще возможны на юго-востоке и востоке страны. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +13 градусов на севере до +19 на юго-западе.

Во вторник существенных осадков уже не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь на крайнем юго-востоке. Ночью температура опустится до +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +13...+17.

В среду Беларусь окажется под влиянием антициклона. Будет переменная облачность, но без существенных дождей. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью — от +5 до +10, днем — от +14 до +19 градусов.

В конце недели станет теплее

В четверг дожди также в большинстве районов маловероятны. Ночью температура составит +4...+9 градусов, зато днем воздух прогреется до +16 на северо-востоке и до +21 в Брестской области.

В пятницу погода существенно не изменится. Сохранится переменная облачность, а вероятность дождей будет небольшой. Ночью ожидается +7...+12 градусов, днем — от +15 до +20.

Первые выходные октября также обещают быть спокойными. В субботу будет облачно с прояснениями, но в большинстве районов обойдется без осадков. Ночью — +5...+10, днем — от +14 на востоке до +19 градусов на западе страны.

В воскресенье существенных изменений не ожидается. Сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Днем будет от +14 до +19 градусов, а в Брестской области воздух может прогреться до +21.

При этом практически всю неделю утром в отдельных районах возможны туманы. В целом же начало октября обещает быть сухим и достаточно теплым для этого времени года.

По словам синоптика, такая погода может напоминать классическое бабье лето — с осенним солнцем, отсутствием затяжных дождей и комфортной дневной температурой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com