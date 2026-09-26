В Италии устроят гонку Ferrari против истребителя F-35 5 26.09.2026, 16:33

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Фото: Ferrari

Итальянский гонщик уверен в победе отечественного авто.

В Италии готовят необычную гонку — спортивная Ferrari SF90 сразится на взлетной полосе с истребителем F-35B. Заезд пройдет на военной базе ВМС Италии Гротталье на юге страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Первый этап пройдет на дистанции 500 метров. За рулем Ferrari будет итальянский гонщик Фабио Бароне, обладатель семи рекордов скорости. Его автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км/ч.

F-35B на прямой выглядит непобедимым — истребитель способен развивать около 1930 км/ч. Однако в коротком спринте у Ferrari есть шанс уйти вперед, пока самолет еще находится на земле и набирает скорость.

«Мы будем очень близки», — заявил Бароне, говоря о предстоящем заезде.

После первого старта машины проведут второй заезд уже на дистанции 2,8 км. Первые 500 метров F-35B должен пройти по земле, после чего взлететь и продолжить гонку на высоте около 20 метров.

Для Бароне это будет не первый необычный старт. В прошлом году он установил рекорд Гиннесса, разогнав Ferrari до 165 км/ч на палубе итальянского военного корабля длиной 245 метров.

«Майкл Шумахер уже делал такое», — объяснил гонщик, вспоминая гонку Ferrari против истребителя Eurofighter в 2003 году.

Тогда Шумахер выиграл короткую дистанцию, но на более длинных отрезках самолет оказался быстрее.

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