СМИ: ВСУ поразили завод, который производил детали к «Орешнику» 26.09.2026, 22:03

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Иллюстрационное фото

Завод входит в производственные цепочки как минимум семи ракетных программ России.

Пораженный ВСУ этой ночью «Азовский оптико-механический завод» производит компоненты, в частности, для крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет «Орешник», пишет «Милитарный».

Отмечается, что частная разведывательная компания Dallas Analytics получила документы этого предприятия: внутреннюю переписку, данные государственных контрактов и графики производственного сотрудничества данного предприятия. Документы охватывают период с апреля 2023 года по март 2025 года.

Они подготовлены на бланках четырех предприятий: самого АОМЗ, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которой принадлежит завод и которая разрабатывает большинство тактических ракет России, Мичуринского завода «Прогресс» и конструкторского бюро «Курганприбор».

Согласно внутренним документам, завод входит в производственные цепочки как минимум семи ракетных программ России. Исследователи выявили причастность завода к производству противорадиолокационных ракет Х-31П, ракет «воздух-воздух» малой дальности Р-74 и дальнобойных Р-37М, крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности «Орешник».

В частности, для крылатой ракеты Х-101 там изготавливают навигационный лидар «Отблеск» и блок автоматики полета. Лидар помогает ракете определять свое положение в условиях подавления спутниковой навигации, а блок автоматики управляет работой её систем и органов управления. По данным Dallas Analytics, альтернативных поставщиков этих узлов нет.

Для противокорабельной ракеты Х-35У и тактических авиационных ракет линейки Х-59/Х-69 завод производит блоки полетной автоматики. Внутренние документы также указывают на участие АОМЗ в производственной цепочке системы наведения баллистической ракеты «Орешник». Для дальнобойной ракеты Р-37М АОМЗ должен поставлять коммутационные блоки, блоки питания и активации батареи, кабельные жгуты, сборочные платы и корпуса.

Кроме того, известно о работе завода над инфракрасной ГСН «Карфаген-760» для перспективной ракеты малой дальности Р-74, разработанной конструкторским бюро «Вимпел» для вооружения истребителя Су-57. «Азовский оптико-механический завод» также производит головки самонаведения для противорадиолокационной ракеты Х-31П, которую Россия применяет против украинских радаров.

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