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Глава МИД Германии впервые за несколько лет встретился с Лавровым

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  • 26.09.2026, 18:20
  • 2,126
Глава МИД Германии впервые за несколько лет встретился с Лавровым
Фото: Michael Kappeler/dpa

Встреча состоялась в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, сообщает Zeit .

Как отмечается, встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в кулуарах общих дебатов в ООН.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, отметив, что ее инициатором якобы выступила немецкая сторона.

Это первая встреча глав МИД Германии и России с 2022 года.

Фото: Michael Kappeler/dpa
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