Глава МИД Германии впервые за несколько лет встретился с Лавровым

Глава МИД Германии впервые за несколько лет встретился с Лавровым2
- 26.09.2026, 18:20
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Встреча состоялась в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, сообщает Zeit .
Как отмечается, встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в кулуарах общих дебатов в ООН.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, отметив, что ее инициатором якобы выступила немецкая сторона.
Это первая встреча глав МИД Германии и России с 2022 года.