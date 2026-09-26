В Дроздах продают коттедж с тремя спальнями, двумя гардеробными и пятью туалетами

В Дроздах продают коттедж с тремя спальнями, двумя гардеробными и пятью туалетами8
- 26.09.2026, 18:30
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Названа цена.
В Минске в Дроздах продают коттедж дороже 20 млн рублей. На участке, на котором находится эта недвижимость, также есть гостевой дом.
Общая площадь недвижимости — 620 квадратных метров, а жилая — 260. Дом был построен в 2015 году, пишет «Зеркало».
Дом находится на улице Веснинка, 7. Он расположен на участке площадью 25 соток.
В объявлении также перечислены гостевой дом, пруд, джакузи, две беседки для барбекю и медитаций, навес на два авто, спортплощадка.
В основном доме, как сообщается, есть три спальни, две гардеробные, пять санузлов, гостиная с кухней, каминной, обеденной, а также кабинет.
Стоимость недвижимости — почти 20,4 млн рублей. Этот дом уже выставляли на продажу в начале этого года, тогда за него просили 21 млн 342,8 тысячи рублей.