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В Дроздах продают коттедж с тремя спальнями, двумя гардеробными и пятью туалетами

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  • 26.09.2026, 18:30
  • 3,928
В Дроздах продают коттедж с тремя спальнями, двумя гардеробными и пятью туалетами
Фото: realt.by. ​

Названа цена.

В Минске в Дроздах продают коттедж дороже 20 млн рублей. На участке, на котором находится эта недвижимость, также есть гостевой дом.

Общая площадь недвижимости — 620 квадратных метров, а жилая — 260. Дом был построен в 2015 году, пишет «Зеркало».

Дом находится на улице Веснинка, 7. Он расположен на участке площадью 25 соток.

Фото: realt.by. ​

В объявлении также перечислены гостевой дом, пруд, джакузи, две беседки для барбекю и медитаций, навес на два авто, спортплощадка.

В основном доме, как сообщается, есть три спальни, две гардеробные, пять санузлов, гостиная с кухней, каминной, обеденной, а также кабинет.

Фото: realt.by. ​

Стоимость недвижимости — почти 20,4 млн рублей. Этот дом уже выставляли на продажу в начале этого года, тогда за него просили 21 млн 342,8 тысячи рублей.

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