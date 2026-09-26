закрыть
26 сентября 2026, суббота, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Париже сотни тысяч человек пришли на папскую мессу под открытым небом

  • 26.09.2026, 18:18
  • 1,006
В Париже сотни тысяч человек пришли на папскую мессу под открытым небом
Фото: AFP - ALBERTO PIZZOLI

Четырехдневный визит Папы Римского Льва XIV во Францию вызвал незаурядный ажиотаж.

В субботу, 26 сентября, в Париже тысячи людей начали собираться на Елисейских полях накануне открытой мессы с участием Папы Римского Льва XIV, которая должна стать главным событием его четырёхдневного визита во Францию, сообщает Reuters.

Как отмечается, на мероприятие зарегистрировались более 600 тысяч человек. Люди, среди которых были родители с маленькими детьми, начали направляться к бульвару ещё до рассвета.

Фото: REUTERS - Sarah Meyssonnier

Месса должна начаться в 15:00 по местному времени. Накануне мероприятия полиция перекрыла прилегающие улицы, по которым Папа Лев должен был проехать в открытом папамобиле.

Понтифик находится во Франции с четырёхдневным визитом, в ходе которого посетит три города. Одной из целей поездки является восстановление доверия к Католической церкви после скандалов, связанных с сексуальными злоупотреблениями духовенства, которые вызвали значительный общественный резонанс в стране.

Фото: AFP - SAMEER AL-DOUMY

Ранее сообщалось, что Папа Римский посещает Францию с официальным визитом впервые за 18 лет.

Фото: AFP - SIMONE RISOLUTI
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров