В Париже сотни тысяч человек пришли на папскую мессу под открытым небом 26.09.2026, 18:18

1,006

Фото: AFP - ALBERTO PIZZOLI

Четырехдневный визит Папы Римского Льва XIV во Францию вызвал незаурядный ажиотаж.

В субботу, 26 сентября, в Париже тысячи людей начали собираться на Елисейских полях накануне открытой мессы с участием Папы Римского Льва XIV, которая должна стать главным событием его четырёхдневного визита во Францию, сообщает Reuters.

Как отмечается, на мероприятие зарегистрировались более 600 тысяч человек. Люди, среди которых были родители с маленькими детьми, начали направляться к бульвару ещё до рассвета.

Фото: REUTERS - Sarah Meyssonnier

Месса должна начаться в 15:00 по местному времени. Накануне мероприятия полиция перекрыла прилегающие улицы, по которым Папа Лев должен был проехать в открытом папамобиле.

Понтифик находится во Франции с четырёхдневным визитом, в ходе которого посетит три города. Одной из целей поездки является восстановление доверия к Католической церкви после скандалов, связанных с сексуальными злоупотреблениями духовенства, которые вызвали значительный общественный резонанс в стране.

Фото: AFP - SAMEER AL-DOUMY

Ранее сообщалось, что Папа Римский посещает Францию с официальным визитом впервые за 18 лет.

Фото: AFP - SIMONE RISOLUTI

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com