Ученые: Инопланетяне могут скрываться на спутнике Сатурна 8 26.09.2026, 17:38

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Иллюстрационное фото

Исследования дают надежду на то, что внеземная жизнь может скоро обнаружиться в Солнечной системе.

Одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни является Энцелад — шестой по величине спутник Сатурна. Ученые выяснили, что определить химический состав его подземного океана проще, чем считалось ранее.

Также исследователи выяснили, что некоторые земные организмы могут выжить в условиях этого океана. Это значит, что на Энцеладе может существовать внеземная жизнь. Осталось только ее обнаружить. Два исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

Считается, что под ледяной корой Энцелада находится огромный океан из жидкой воды. Через трещины в коре этот океан выбрасывает в космос струи воды, которая содержит в том числе органические вещества. Эти струи изучал космический аппарат NASA «Кассини».

Ученые также считают, что на дне океана Энцелада находятся гидротермальные источники, похожие на те, что есть на Земле. В таких местах живут различные микроорганизмы. Учитывая наличие органических соединений и благоприятных условий для жизни на дне океана, ученые считают, что там может существовать внеземная микробная жизнь. Два новых исследования увеличивают такую возможность.

Авторы первого исследования выяснили, что получить точные данные о химическом составе подземного океана намного проще, чем предполагалось. Оказалось, что струи воды, выброшенные в космос, замерзают не так быстро, как считалось. Но самое главное в процессе замерзания органические вещества и потенциальные признаки внеземной жизни разделяются в каплях воды. Это значит, что будущие космические аппараты смогут без особых трудностей определить, что скрывается в водах Энцелада и есть ли там внеземная жизнь.

Авторы второго исследования воссоздали в лаборатории условия подземного океана Энцелада, чтобы выяснить, может ли там существовать жизнь. Результаты эксперимента их удивили. Известно, что в этом океане очень мало кислорода, поэтому исследователи поместили в имитация океана на спутнике Сатурна микроорганизм Methanothermococcus okinawensis. На Земле он живет возле гидротермальных источников и для жизнедеятельности ему не нужен не кислород, а водород и углекислый газ.

Для ученых стало настоящим сюрпризом то, что микроорганизм успешно адаптировался к условиям искусственного океана Энцелада: он рос и поглощал водород. Это значит, что подобные микроорганизмы могут жить в океане на спутнике Сатурна.

Ученые надеются, что NASA или другие космические агентства в ближайшем будущем отправят новый зонд для исследования спутников Сатурна, в частности, Энцелада. Исследователи считают, что есть все шансы обнаружить инопланетян в Солнечной системе, пусть и микроскопических.

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