В Кревском замке нашли фундаменты древнего моста 1 26.09.2026, 18:05

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Иллюстрационное фото

Мост планируют восстановить.

Археологические исследования в Кревском замке под руководством сотрудника Института истории НАН Беларуси Олега Дерновича принесли новые результаты.

На территории детинца обнаружены фундаменты моста – две линии каменной кладки, на которые опирались деревянные конструкции.

Что нашли археологи

Мост шел от так называемой Малой брамы через замковый пруд к холму на детинце. В каменной кладке найдены ниши для свай моста, а под мостом и рядом с ним – фундаменты малых построек.

Таким образом обеспечивались и оборонительные задачи, и работа эффективной системы гидрорегуляции.

Как это работало

Известно, что при строительстве Кревского замка использовалась фортификационная концепция создания вокруг него затопленного пространства. Но защитникам замка нужно было уметь жить на воде.

Замковый мост на детинце был частью такого фортификационного искусства.

Впоследствии по проекту реставрации на территории замка планируется восстановить два моста, в том числе и тот, фундаменты которого сейчас исследуются.

Кревский замок – один из старейших в Беларуси. Он был построен в XIV веке, вероятно, при великом князе Гедимине или его сыне Ольгерде. Замок входил в систему обороны Великого Княжества Литовского и не раз становился местом важных исторических событий.

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