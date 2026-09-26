Макрон признался, готов ли в третий раз стать президентом Франции 3 26.09.2026, 17:46

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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

Очередные президентские выборы во Франции пройдут уже в следующем году.

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает, что в будущем может снова возглавить страну, если его кандидатуру поддержат избиратели, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Макрон напомнил, что Конституция Франции не разрешает ему в третий раз подряд претендовать на президентское кресло. Это означает, что в выборах 2027 года он участвовать не будет.

- Давайте будем откровенными: согласно нашей Конституции, вы имеете право на два срока, два срока подряд. Так что я завершу свой срок в мае следующего года, а французский народ изберет кого-то другого, - подчеркнул глава государства.

Журналисты также поинтересовались у Макрона, возможно ли его возвращение в Елисейский дворец после того, как это позволит закон.

Макрон подтвердил, что такой сценарий действительно возможен.

- Я ничего не исключаю. Возвращение - это довольно необычно, но увидим. Жизнь непредсказуема, иногда даже больше, чем фильмы, - отметил французский лидер.

Что интересно, недавно Макрон утверждал, что по завершении полномочий в 2027 году не планирует продолжать политическую деятельность.

- Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься политикой после этого, - заявил он, фактически отбросив возможность дальнейшей политической карьеры после завершения второго срока.

Однако последнее заявление Макрона свидетельствует о том, что он все-таки допускает сценарий возвращения в большую политику в будущем.

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