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Невзоров: После «гастролей» Дмитрия Донского потери россиян выросли втрое

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  • 27.09.2026, 14:40
  • 19,556
Невзоров: После «гастролей» Дмитрия Донского потери россиян выросли втрое

Созрел большой скандал.

В июле 2026-го при реставрации Архангельского собора Кремля обрели мощи Дмитрия Донского, а уже в сентябре ковчег со святыней отправили на фронт - «для духовного укрепления» российских военных. Публицист Александр Невзоров ответил на это гротеском: он описывает вымышленное расследование о том, почему после каждого молебна дела у оккупантов идут хуже:

— Созрел большой скандал с мощами кн. Дмитрия Донского. Они вывезены в зону СВО. Мощам была поставлена задача «всецело способствовать военным успехам российских орков».

Однако анализ главного аналитического управления ГШ РФ наглядно показывает, что после каждого шоу с мощами «положение русской оккупационной орды не улучшалось, а ухудшалось».

Действительно, последствия гастролей княжеского скелета трагичны.

Всюду, где он уже «отыграл», где собрал поцелуйчики и свечки, - потери живой силы утроились, а утраты техники упятерились.

У генералов возник естественный вопрос: «А на чьей стороне работает этот князь?»

Обмоленные с мощами участки подвергаются особо лютой обработке дронами дядюшки Мадяра.

После мощеносных молебнов дезертирство в частях зашкаливает. Разваливается и воинская дисциплина: субординация в подразделениях перестает работать вовсе.

Факты уже сложились в весьма неприятную картину.

Встал вопрос о выведении мощей на чистую воду, т. е. о серии допросов.

Специалисты ФСБ провели первую беседу с пристрастием.

Методы - да, жесткие.

Без костной резорбции в таких случаях не обойтись.

Классическая смесь азотной и серной кислот, да еще и с добавлением «соляночки», заставляет орать мощи тех, кто при жизни слыл страстотерпцем.

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