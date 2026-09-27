Невзоров: После «гастролей» Дмитрия Донского потери россиян выросли втрое 27 27.09.2026, 14:40

19,556

Созрел большой скандал.

В июле 2026-го при реставрации Архангельского собора Кремля обрели мощи Дмитрия Донского, а уже в сентябре ковчег со святыней отправили на фронт - «для духовного укрепления» российских военных. Публицист Александр Невзоров ответил на это гротеском: он описывает вымышленное расследование о том, почему после каждого молебна дела у оккупантов идут хуже:

— Созрел большой скандал с мощами кн. Дмитрия Донского. Они вывезены в зону СВО. Мощам была поставлена задача «всецело способствовать военным успехам российских орков».

Однако анализ главного аналитического управления ГШ РФ наглядно показывает, что после каждого шоу с мощами «положение русской оккупационной орды не улучшалось, а ухудшалось».

Действительно, последствия гастролей княжеского скелета трагичны.

Всюду, где он уже «отыграл», где собрал поцелуйчики и свечки, - потери живой силы утроились, а утраты техники упятерились.

У генералов возник естественный вопрос: «А на чьей стороне работает этот князь?»

Обмоленные с мощами участки подвергаются особо лютой обработке дронами дядюшки Мадяра.

После мощеносных молебнов дезертирство в частях зашкаливает. Разваливается и воинская дисциплина: субординация в подразделениях перестает работать вовсе.

Факты уже сложились в весьма неприятную картину.

Встал вопрос о выведении мощей на чистую воду, т. е. о серии допросов.

Специалисты ФСБ провели первую беседу с пристрастием.

Методы - да, жесткие.

Без костной резорбции в таких случаях не обойтись.

Классическая смесь азотной и серной кислот, да еще и с добавлением «соляночки», заставляет орать мощи тех, кто при жизни слыл страстотерпцем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com