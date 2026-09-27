Невероятный финт ушами
- Александр Невзоров
- 27.09.2026, 4:00
До такой «красоты» не додумалась даже лютая ГБшная цензура.
Роскомнадзор проделал невероятный финт ушами. Отныне в России запрещен список запрещенных книг.
Список не отменен. Он актуален. Магазины, библиотеки, читальни обязаны изымать, макулатурить, сжигать или заливать в бетон любую запрещенную в РФ литературу.
Передача «почитать» в частном порядке, «из рук в руки» почти не наказуема. Максимум возможных неприятностей - это 5 лет колонии общего режима «за распространение экстремизма». По нынешним временам - сущий пустяк.
Список обширен. В нем более 4000 наименований.
Однако, ФСБ и РКН пожелало на ровном месте учинить отличный квест.
Теперь за крамольную книгу можно запросто сесть, но что именно является крамольным - неизвестно. Ибо «засекречено».
В СССР все было понятнее. Запретными были «самиздат» и «тамиздат». Тут без вариантов - 3 года или ссылка на поселение в северные районы.
Книжки советских изданий после 1928 г. по определению относились к разряду разрешенных. Могли, конечно, пропесочить на партсобрании, но не сажали.
Теперь игра стала сложнее и увлекательнее. Часть крамольщины - вполне себе российские издания до 2022 года.
Но!
Гражданам и организациям, библиотекам и читальням надлежит «чувствовать» запретную литературу на расстоянии 2-3 метров и даже не брать ее в руки.
До такой красотищи не додумалась даже лютая ГБшная цензура.
Александр Невзоров, «Телеграм»