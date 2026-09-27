Россия планирует расширить войну на другие страны 27.09.2026, 5:00

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Об этом заявил Зеленский.

Существует высокая вероятность, что Россия все же попытается вывести войну за пределы Украины. С таким предупреждением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

- У многих разведок есть информация, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства, возможно, другие регионы, - рассказал Зеленский.

Он не уточнил, какие страны могут стать новыми целями для Москвы, однако призвал союзников совместно строить защиту, а также вместе защищаться превентивно.

- И именно поэтому мы говорим с партнерами о более серьезных санкциях, - отметил украинский президент.

Кроме того, он раскрыл план Кремля на 2027 год по производству реактивных «Шахедов» и баражирующих боеприпасов.

Согласно последним данным, враг собирается потратить на изготовление этих видов оружия 12 миллиардов долларов.

«Конечно, это касается не только Украины и не только нас», - предупредил Зеленский союзников.

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинской ПВО удается успешно обезвреживать 55% вражеских реактивных «Шахедов».

Также глава украинского государства уточнил, что только в сентябре Россия выпустила по нашей стране более 2730 таких дронов.

По мнению Зеленского, все действия российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что он не собирается завершать войну.

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