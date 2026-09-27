Стоит ли добавлять кардамон в кофе? 27.09.2026, 8:50

3,920

Эксперты объяснили его влияние на уровень сахара в крови.

Кардамон - очень ароматная специя из семейства имбирных, которую часто добавляют в осенние кофейные напитки и латте. Существуют некоторые утверждения о том, что кардамон в кофе может способствовать снижению уровня сахара в крови, однако не всё так просто. Об этом пишет verywell health.

Снижает ли кардамон в кофе уровень сахара в крови?

Небольшое количество кардамона, которое обычно добавляют в чашку кофе или латте, не окажет значительного влияния на уровень сахара в крови.

«Метаанализ 2022 года, охвативший шесть исследований с участием 410 человек, показал, что ежедневное употребление 3 граммов кардамона былосвязано со снижением инсулинорезистентности в течение периода от 8 недель до 3 месяцев. Однако употребление кардамона не оказывало значительного влияния на уровень сахара в крови натощак», - отмечается в материале.

Следует подчеркнуть, что значительная часть современных исследований, посвященных влиянию кардамона на уровень сахара в крови, сосредоточена на людях с уже существующими метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет 2 типа или неалкогольная жировая болезнь печени.

«В этих исследованиях изучалось влияние кардамона на уровень сахара в крови при приеме добавок в дозе 3 грамма в день, а не при добавлении щепотки в латте. Даже при дозах, применявшихся в этих исследованиях, влияние на уровень сахара в крови натощак минимально. Более устойчивый эффект наблюдается на показатели чувствительности к инсулину (насколько хорошо клетки вашего организма реагируют на инсулин), а не на сам уровень сахара в крови», - подчеркивается в публикации.

Другие факторы, влияющие на потребление кофе в повседневной жизни

При анализе влияния кофе следует отделять специи от самого кофе. Даже если кардамон и оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови в кулинарных дозах, в случае с латте с кардамоном следует учитывать и другие факторы.

«Например, большинство вариантов, которые вы получите в кофейне, содержат вспененное молоко и одну (или более) порцию подслащенного ароматизированного сиропа или других источников добавленного сахара, и все это влияет на уровень сахара в крови гораздо сильнее, чем это могло бы сделать даже небольшое количество специи. А если вы используете готовый пакетик с кардамоновым латте, то, вероятно, там будет еще больше ингредиентов, влияющих на уровень сахара в крови», - говорится в материале.

Поэтому эксперты говорят, что если вам нравится кофе с кардамоном, вкус которого часто описывают как цитрусовый, мятный и даже немного перечный, то, конечно, следует наслаждаться им. Однако пить её нужно ради вкуса и заряда кофеина, а не ради якобы полезных свойств в отношении уровня сахара в крови.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com