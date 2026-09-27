СМИ узнали, о чем шла речь на встрече главы МИД Германии с Лавровым 27.09.2026, 6:00

ФОТО: MICHAEL KAPPELER/DPA

Встреча длилась всего 20 минут.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал «отказаться от опасного курса эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО».

Об этом стало известно корреспонденту FAZ.

Как отмечается, Вадефуль уже давно рассматривал возможность такой встречи, ведь европейцы пытаются вновь присоединиться к переговорам о мирном урегулировании в Украине. Москва через третьи страны давала сигналы о готовности к диалогу.

Кроме того, по данным издания, встреча была связана с инцидентом с дроном в Лейпциге, ответственность за который немецкая сторона возложила на РФ.

Встреча Вадефуля с Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке длилась всего 20 минут.

Позже из кругов делегации стало известно, что Вадефуль призвал Москву «отказаться от опасного пути эскалации против Германии, Европы и НАТО». Такие инциденты, как попытка атаки в Лейпциге или другие гибридные атаки, не поколеблют решимость Германии поддерживать Киев, как сообщается, сказал немецкий министр.

Также, как сообщается, Вадефуль сказал Лаврову, что такое досадное состояние отношений не соответствует интересам Германии. Возможность возвращения к конструктивным отношениям существует в любое время. Это предполагает прекращение войны, противоречащей международному праву.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com