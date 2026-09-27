Лавров назвал пророческими слова о вторжении России в ЕС20
- 27.09.2026, 8:27
- 16,764
Глава МИД РФ пообещал Европе «короткую войну».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы европейских лидеров готовиться к возможному вооруженному противостоянию с Россией могут спровоцировать войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
На итоговой пресс-конференции по результатам Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров сообщил, что Москва якобы не планирует воевать с европейскими странами.
В то же время он заявил, что именно государства Европы готовятся к возможному конфликту с РФ, в частности, увеличивая затраты на производство вооружений.
«Воевать с Европой мы не собираемся, это бред и чушь. Но именно Европа готовится к войне с нами», – сказал глава российского МИД.
Он также предположил, что накопление европейскими странами вооружений может привести к тому, что кто-нибудь из их лидеров решит использовать военную силу против РФ.
«Это может оказаться как самосбывающееся пророчество, такая позиция, потому что они сейчас вкладывают огромные деньги в производство вооружений», - заявил Лавров.
Российский министр также пригрозил, что в случае нападения на РФ Москва ответит военной силой. По его словам, диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что в таком случае «дело за нами не станет», а война якобы будет «совершенно иной» и короткой.
Напомним, на днях российское государственное агентство РИА «Новости» опубликовало колонку с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой», в которой содержалась угроза ядерного удара по Литве.