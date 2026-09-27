Кошмар для пропаганды Ким Чен Ына 23 27.09.2026, 8:16

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Северокорейские военнопленные попросили не отправлять их на родину.

Зеленский объявил, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военнослужащих, захваченных в январе 2025 года во время боев в Курской области. Об этом президент Украины сообщил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Зеленского, оба пленных сами выразили желание уехать в Южную Корею. Один из них после пленения пытался покончить с собой, не желая попасть в руки украинских военных.

«Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея», — заявил Зеленский.

Пленные входили в состав северокорейских подразделений, направленных в Россию для участия в войне против Украины. В Киеве заявляли, что военнослужащих отправили в Курскую область на помощь российским силам.

Для Пхеньяна история стала серьезной проблемой. Северокорейская пропаганда годами создает образ солдат, готовых погибнуть, но не сдаться противнику. Теперь же появились два человека, которые после плена предпочли Южную Корею.

«Для северокорейских солдат в России эта история открывает другой вариант — не смерть в случае пленения», — сказал исследователь О Ген Соп, назвав произошедшее «кошмаром для пропаганды».

При этом раскрытие информации вызвало недовольство в Сеуле. Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен заявил, что вопрос следовало сохранить в тайне из соображений безопасности. Власти опасаются не только за самих военнослужащих, но и за их родственников, которые остаются в Северной Корее и могут столкнуться с репрессиями.

«Это очень чувствительный вопрос, и его сохранение в тайне было разумным решением», — написал Ли.

Сеул также придерживается политики невмешательства в войну в Украине и не поставляет сторонам летальное оружие. Поэтому история с северокорейскими пленными может повлиять и на отношения Южной Кореи с Киевом.

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