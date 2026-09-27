Трамп: США и Куба заключат сделку без боевых действий 4 27.09.2026, 8:08

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

С кубинской стороны также прозвучало заявление о диалоге.

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты и Куба достигнут соглашения, и это произойдет без необходимости боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

«Я бы сказал, что мы с Кубой заключим сделку. Не думаю, что нам понадобятся военные. Мы хотим помочь Кубе, мы хотим открыть Кубу для нашего народа», - сказал Трамп журналистам перед отъездом в Теннеси.

Ранее на этой неделе президент США выступил на Генассамблее ООН, где назвал Кубу нем несостоявшимся государством и заявил, что «свобода придет» на этот остров. Во время этого выступления кубинская делегация покинула зал.

Также в субботу глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с США. При этом не стал комментировать заявления Трампа.

«Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной», - сказал Родригес, и в то же время осудил торговое эмбарго США против Кубы.

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